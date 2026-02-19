Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección femenina Sub-17 de Panamá quedó ubicada en el Grupo C de la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

El conjunto dirigido por el español Gerard Aubí compartirá grupo con México, Costa Rica y Jamaica, en una llave en la que solo el primer lugar asegura el boleto directo al Mundial y donde el mejor segundo de los tres grupos obtendrá el cuarto cupo de Concacaf.

La Ronda Final se disputará del 17 al 22 de marzo de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicado en San Rafael de Alajuela. Los 12 equipos participantes fueron distribuidos en tres grupos de cuatro selecciones cada uno, tras el sorteo oficial realizado por la Concacaf.

El Grupo A quedó conformado por Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua; el Grupo B lo integran Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermudas; mientras que el Grupo C, donde aparece Panamá, reúne a tres selecciones con tradición reciente en mundiales juveniles femeninos.

En la edición anterior, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos se quedaron con los cuatro boletos de la Confederación para la cita mundialista de 2025, lo que subraya la magnitud del reto para las panameñas.

El debut del onceno istmeño será el martes 17 de marzo a las 11:06 a.m. frente a Costa Rica. Posteriormente, enfrentará a México el jueves 19 a la 1:30 p.m., y cerrará la fase de grupos el domingo 22 ante Jamaica a las 4:00 p.m. Todos los encuentros se jugarán en dos de las canchas del CAR de la FCRF en Alajuela.

El antecedente más cercano ante las ticas no favorece a Panamá. En noviembre de 2025, el equipo cayó 5-1 frente a Costa Rica en el Torneo Femenino Sub-16 UNCAF FIFA Forward, disputado en Managua. En esa competencia, el conjunto nacional terminó quinto entre ocho participantes, en un certamen donde Puerto Rico, selección invitada, se quedó con el primer lugar.

¿Cómo clasificó Panamá?

La Sub-17 femenina aseguró su presencia en esta Ronda Final el pasado 28 de enero, tras finalizar primera en su grupo durante la fase clasificatoria inicial. Bajo el mando de Aubí, el equipo sumó siete puntos, los mismos que Bermudas, pero avanzó gracias a una mejor diferencia de goles.

En el partido decisivo, Panamá empató 2-2 ante Bermudas con anotaciones de Shaday Mow y Cristabella Ríos, resultado suficiente para mantenerse en la cima. Previamente, el conjunto nacional había mostrado contundencia al golear 8-0 tanto a Bonaire como a Surinam.

La edición actual de las Clasificatorias Sub-17 es la segunda bajo el formato vigente, que contempla dos rondas. En la Primera Ronda participaron 28 asociaciones miembro, ubicadas en el quinto puesto o inferior del ranking femenino Sub-17 de Concacaf, distribuidas en seis grupos. Ocho selecciones avanzaron de esa fase para unirse a las cuatro mejores clasificadas de la Confederación en esta etapa definitiva.