Panamá, 19 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    |
    COPA MUNDIAL

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026

    Jaime Heilbron
    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Panamá derrotó a El Salvador 3-0 y clasificó a su segunda Copa Mundial. LP / Elysée Fernández

    La selección de fútbol de Panamá clasificó a su segundo Mundial este martes por la noche, tras derrotar 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández. Esta clasificación es el momento cumbre del ciclo de Thomas Christiansen, quien hace cinco años tomó el timón con la meta de llevar a Panamá a la Copa del Mundo 2026.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Thomas Christiansen mostró su felicidad ante la clasificación en la conferencia de prensa que procedió a la victoria frente a El Salvador. LP / Elysée Fernández

    El camino a este logro no fue fácil, particularmente en esta fase final, donde al haber solo un clasificado por grupo y dos boletos al repechaje, no había margen de error.

    Septiembre: Panamá siembra dudas, Centroamérica se ilusiona

    Considerada la mejor selección de Centroamérica en los últimos años por lo demostrado en el campo, Panamá fue de menos a más. Los dos empates que abrieron la fase final —en Surinam y ante Guatemala en casa— despertaron dudas en la afición y regocijo en países vecinos, que cuestionaban la capacidad de la Roja de responder en momentos críticos.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Jugadores de Panamá muestran su frustración tras el empate ante Guatemala. EFE/ Bienvenido Velasco

    Mientras tanto:

    • El Salvador sorprendía ganando en Guatemala.

    • Honduras tomaba buen ritmo en el Grupo C.

    • Costa Rica sufría con empates ante Nicaragua y Haití.

    Centroamérica parecía tener varios candidatos con opciones reales.

    Octubre: Panamá reacciona, pero no termina de convencer

    La situación mejoró apenas un poco para Panamá. Se obtuvo la primera victoria en eliminatorias en El Salvador, pero luego regresaron las dudas al empatar en casa ante Surinam, con un gol agonizante en el 90+6 que provocó la pérdida del control del destino mundialista.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Panamá empató 1-1 vs. Surinam en octubre. LP / Elysée Fernández

    Por su parte:

    • El Salvador cayó en casa dos veces y quedó eliminado.

    • Guatemala, con cinco puntos, se puso a uno de los líderes.

    • Nicaragua se despedía en el Grupo C.

    • Honduras y Costa Rica se recuperaban goleando en casa y dependían de sí mismas en noviembre.

    El panorama se apretaba.

    Noviembre: Panamá crece en la adversidad; el resto se cae

    Llegó la verdadera prueba de fuego para Centroamérica. Guatemala buscaba proteger la casa, Honduras y Costa Rica querían aprovechar sus posiciones, y Panamá necesitaba demostrar por qué era favorito.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Panamá derrotó 3-2 a Guatemala y se mantuvo con vida en sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo tras cinco fechas disputadas. LP / Anel Asprilla

    El partido que acaparó todo fue Guatemala vs Panamá. La afición local creó un ambiente hostil e intimidante, pero ocurrió lo contrario: Panamá creció ante la adversidad, respondió con goles y acabó con el sueño chapín.

    Mientras en el Grupo C:

    • Costa Rica cayó ante Haití 1-0.

    • Honduras perdió 2-0 en Nicaragua.

    Ambas complicaron sus aspiraciones y su credibilidad regional.

    La noche decisiva

    Seis partidos en simultáneo terminarían dictando sentencia en Centroamérica.

    Panamá, obligado a vencer y depender de Guatemala, jugó su mejor partido de toda la eliminatoria, goleando 3-0 a El Salvador en un Rommel Fernández de fiesta.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Éric Davis anotó el segundo gol de Panamá desde el punto penal. LP / Elysée Fernández.

    En Ciudad de Guatemala, los chapines vencieron 3-1 a Surinam, cumpliendo con lo que necesitaba Panamá.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Nicolás Samayoa (i) de Guatemala patea el balón este martes, en un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre Guatemala y Surinam en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

    En el Grupo C, Costa Rica y Honduras, en duelo entre necesitados, no lograron clasificarse ni siquiera al repechaje, cerrando un fracaso colectivo para la región… salvo para uno.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    Josimar Alcócer (d) de Costa Rica disputa un balón con Luis Palma de Honduras este martes, en un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre Costa Rica y Honduras en el Estadio Nacional en San José (Costa Rica). EFE/ ??Jeffrey Arguedas

    El único representante centroamericano

    Por primera vez, Concacaf tendrá más de cuatro representantes en un Mundial. Y aun así, al cierre de la última jornada, solo una selección centroamericana dio la cara cuando las papas quemaban:

    Panamá será el único representante de Centroamérica en el Mundial 2026.

    Panamá al Mundial: hijos de la patria, orgullo de Centroamérica rumbo a 2026
    La selección de fútbol de Panamá celebró su clasificación a la Copa del Mundo junto a la fanaticada panameña por medio de una caravana que recorrió los puntos más importantes de la ciudad. LP / Elysée Fernández

    La selección de Panamá, orgullo de Centroamérica, representará a la región en la mayor vitrina del fútbol internacional.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más
    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más