Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos

Panamá tuvo otro día exitoso en los Juegos Centroamericanos este martes, llegando a 40 medallas de oro para un total de 136 preseas. En lo que va de la competencia, Panamá ha capturado 40 medallas de oro, 47 de plata y 49 de bronce.
En adición a las medallas de plata y oro en fútbol y futsal masculino, respectivamente, Ian Romero lideró las condecoraciones al capturar el oro en taekwondo, en la modalidad de kyorugui en el peso de 68 kilogramos.
Otras medallas en taekwondo fueron obtenidas por Karoline Castillo (53 kg) y Mariaceleste Morales (62 kg), ambas ganando plata. Brenda Brooks (57 kg) también se quedó con el bronce, todas en la modalidad de kyorugui.
En sóftbol, Panamá obtuvo la medalla de bronce. El Salvador con el oro y Guatemala con la plata completaron el podio.
En pesas, Jorge Medina cosechó dos medallas de plata en los 79 kilogramos: una en arranque, levantando 135 kilogramos, y otra en total, con 290 kilogramos. Además, Ronnier Zaed Martínez Castillo obtuvo el bronce en 79 kilogramos en la modalidad de arranque, levantando 124 kilogramos.
En billar, Panamá capturó tres medallas de bronce. Carlos Fernando Núñez Staff y José Efraín González lograron la presea en carambola de tres bandas por equipo; Antonio Ramos y David Aguilar, en pool bola 9 por equipo; y finalmente Karina Castillo y Leydi Castillero también la obtuvieron en pool bola 9 por equipo.
Para finalizar, Panamá aseguró dos medallas más en baloncesto masculino y femenino. La selección femenina derrotó a El Salvador 67-59 en las semifinales, y la masculina venció a Belice 82-74.
El equipo femenino se enfrentará hoy a Costa Rica en la final a las 6:30 p.m. (hora de Panamá), mientras que el masculino hará lo propio contra Nicaragua a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).