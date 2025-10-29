Panamá, 29 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUEGOS CENTROAMERICANOS

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos

    Jaime Heilbron
    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    La selección femenina de baloncesto (izq.) aseguró medalla, mientras que Ian Romero (cen. izq.) ganó oro, el equipo de sóftbol femenino (cen. der.) se quedó con el bronce y el de baloncesto masculino (der.) también aseguró medalla en los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Panamá tuvo otro día exitoso en los Juegos Centroamericanos este martes, llegando a 40 medallas de oro para un total de 136 preseas. En lo que va de la competencia, Panamá ha capturado 40 medallas de oro, 47 de plata y 49 de bronce.

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    Medallero al cierre del martes 28 de octubre, haciendo la salvedad de que no incluye la medalla de oro obtenida en futsal masculino de Panamá, que sería la número 40 de oro y 136 en total. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En adición a las medallas de plata y oro en fútbol y futsal masculino, respectivamente, Ian Romero lideró las condecoraciones al capturar el oro en taekwondo, en la modalidad de kyorugui en el peso de 68 kilogramos.

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    Ian Romero capturó la medalla de oro para Panamá en taekwondo. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Otras medallas en taekwondo fueron obtenidas por Karoline Castillo (53 kg) y Mariaceleste Morales (62 kg), ambas ganando plata. Brenda Brooks (57 kg) también se quedó con el bronce, todas en la modalidad de kyorugui.

    En sóftbol, Panamá obtuvo la medalla de bronce. El Salvador con el oro y Guatemala con la plata completaron el podio.

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    La selección de sóftbol femenino de Panamá obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En pesas, Jorge Medina cosechó dos medallas de plata en los 79 kilogramos: una en arranque, levantando 135 kilogramos, y otra en total, con 290 kilogramos. Además, Ronnier Zaed Martínez Castillo obtuvo el bronce en 79 kilogramos en la modalidad de arranque, levantando 124 kilogramos.

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    Jorge Medina ganó dos medallas de plata para Panamá en la disciplina de levantamiento de pesas en los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En billar, Panamá capturó tres medallas de bronce. Carlos Fernando Núñez Staff y José Efraín González lograron la presea en carambola de tres bandas por equipo; Antonio Ramos y David Aguilar, en pool bola 9 por equipo; y finalmente Karina Castillo y Leydi Castillero también la obtuvieron en pool bola 9 por equipo.

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    Leydi Castillero y Karina Castillo ganaron el bronce en billar en los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Para finalizar, Panamá aseguró dos medallas más en baloncesto masculino y femenino. La selección femenina derrotó a El Salvador 67-59 en las semifinales, y la masculina venció a Belice 82-74.

    Panamá alcanza las 40 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
    Panamá derrotó a Belice 82-74 en las semifinales de baloncesto masculino de los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    El equipo femenino se enfrentará hoy a Costa Rica en la final a las 6:30 p.m. (hora de Panamá), mientras que el masculino hará lo propio contra Nicaragua a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más