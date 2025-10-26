Panamá, 26 de octubre del 2025

    JUEGOS CENTROAMERICANOS

    Panamá alcanza las 99 medallas en los Juegos Centroamericanos con una jornada exitosa

    Jaime Heilbron
    Panamá ganó en sóftbol femenino y consiguió medallas en tiro con arma de caza y bolos en la jornada sabatina de los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    La jornada sabatina fue nuevamente exitosa para la delegación panameña que participa en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Panamá sumó una medalla de plata en skeet por equipo y dos de bronce: una en bolos individual y otra en billar. Además, consiguió victorias importantes en deportes por equipo.

    Panamá acumula 99 medallas en lo que va de los Juegos Centroamericanos: 31 de oro, 31 de plata y 37 de bronce. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Panamá actualmente se ubica en la cuarta posición del medallero, con un total de 99 medallas: 31 de oro, 31 de plata y 37 de bronce.

    Fútbol sala femenino: Panamá debutó con victoria ante Nicaragua

    La selección femenina de fútbol sala de Panamá inició su participación goleando a Nicaragua 5-1.

    La selección femenina de fútbol sala debutó derrotando a Nicaragua por un marcador de 5-1. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Los goles fueron obra de Kenia Rangel y Erika Hernández, ambas con doblete, y Maritza Escartín, quien anotó el quinto tanto.

    Fútbol sala masculino: La Roja supera a Costa Rica en su debut

    La selección masculina de fútbol sala no se quedó atrás y logró un triunfo categórico ante Costa Rica por 6-3.

    Panamá derrotó a Costa Rica 6-3 en fútbol sala masculino. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Los goles de Panamá fueron anotados por Alfonso Maquensi, Ruman Milord, Ángel Sánchez, Jesús Santos, Ricardo Castillo y Jaime Peñaloza.

    Sóftbol femenino: Panamá consigue su segunda victoria en Guatemala

    La selección femenina de sóftbol cosechó su segundo triunfo consecutivo en los Juegos Centroamericanos.

    Panamá venció a Nicaragua en su segunda salida al diamante. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En su segundo partido en el diamante, venció a Nicaragua 6-2, confirmando su gran momento en la competencia.

    Tiro con armas de caza: Panamá gana plata en skeet por equipo

    La delegación istmeña sumó una nueva presea de plata, obteniendo el segundo lugar en la modalidad de skeet por equipo.

    Panamá obtuvo la medalla de plata en la modalidad de skeet en tiro con arma de caza. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Los atletas José Del Castillo, Patrick Taylor y Marco Chu fueron los encargados de capturar la medalla de plata.

    Bolos: Panamá gana bronce en el evento individual masculino

    El equipo panameño añadió una medalla de bronce en el evento individual masculino de bolos. Alejandro Matos entró al podio con un puntaje de 1,426 (237.67 de promedio).

    Alejandro Matos ganó la medalla de bronce para Panamá en bolos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Otros panameños destacados fueron Ronnie Rodríguez, quien finalizó cuarto, y William Duen, que terminó quinto.

    Billar: Panamá gana medalla de bronce

    Antonio Ramos acercó a Panamá a las 100 medallas, ganando el bronce en billar para la número 99.

    Antonio Ramos ganó la presea de bronce en billar. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Otros miembros del equipo de billar son: Yariela De Gracia, Lizka Natera, David Aguilar, José González, Karina Castillo, Leydi Castillero y Carlos Núñez.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

