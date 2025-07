Panamá alcanza su segunda mejor posición histórica en el ranking FIFA

La selección de fútbol de Panamá amaneció este jueves con su segunda mejor posición histórica en el ranking FIFA, al ubicarse en el puesto 30 de este escalafón internacional.

La Roja quedó a solo un peldaño de igualar su mejor ubicación, lograda en marzo de 2014, cuando alcanzó el puesto 29 y fue la tercera mejor selección de la Concacaf. En ese momento, el técnico era Hernán Darío Gómez.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen se encuentra ahora entre las 30 mejores selecciones del planeta, tras lograr victorias sobre Belice (0-2) y Nicaragua (3-0) en la eliminatoria mundialista, además de llegar a los cuartos de final de la Copa Oro, en la que sumó triunfos ante Guadalupe (5-2), Guatemala (1-0) y Jamaica (4-1), y un empate 1-1 ante Honduras.

Estos resultados le permitieron ascender tres posiciones en el ranking y mantenerse como la cuarta mejor selección de la Concacaf, solo por detrás de México, Estados Unidos y Canadá.

El top 5 de esta confederación lo completa Costa Rica, que se ubica en la posición 40 y fue la selección que más puestos ascendió en todo el ranking, con un avance de 14 peldaños.

En cuanto a los rivales de Panamá en la eliminatoria mundialista, El Salvador es el mejor ubicado en el puesto 87, Guatemala aparece en el número 100 y Surinam en el 136.

