Panamá anuncia las selecciones para los Juegos Suramericanos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La federación tendrá participación en fútbol y futsal, tanto en las categorías masculina como femenina.

La Federación Panameña de Fútbol anunció las convocatorias oficiales de sus selecciones de fútbol y futsal que representarán al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a celebrarse del 12 al 25 de abril en la Ciudad de Panamá.

La Selección Masculina Sub-17, dirigida por Felipe Baloy, es un equipo que llega con credenciales importantes tras haber asegurado recientemente su clasificación a la Copa del Mundo Catar 2026, lo que le otorga un valor competitivo adicional de cara a este torneo regional.

Este combinado está integrado por Adamir Aparicio, Isaías Abuabara, Alberto Adams, Arian Reyes, Stephens Domínguez, Gian Carlos Alemán, Cristian Ibarra, Davis Wallace, Ian Carlos Centella, Joseph López, Lucas Norte, Lucio Ceballos, Alfredo Maduro, Alexander Tull, Joseph Choy, Cristian Morán, Oliver Pinzón y Thiago Chalmers, grupo que mezcla talento local con experiencia internacional en academias del extranjero.

Felipe Baloy da indicaciones a dos jugadores durante un entrenamiento de la selección sub-17 de Panamá. Cortesía

En la rama femenina, la selección femenina Sub-17 estará bajo la dirección del español Gerard Aubí y tendrá a jugadoras como Avril Potvin, Camila Aparicio, Yasselis Magallón, Julianna Alvarado, Cristabella Ríos, Guillehely Distancia, Sheris Gutiérrez, Vera Batista, Alexa Ortega, Yohanis Batista, Ana Pérez, Gabriela Rodríguez, Natalia Farberoff, Naomi Zafrani, Kelly Zapata, Shaday Mow, Maryfer De Gracia y Alisson Samudio.

Gerard Aubí es el director de la selección femenina Sub-17. Foto: Cortesía/fepafut

Por su parte, el futsal masculino será liderado por Alex Del Rosario, con una nómina compuesta por Eliab Caicedo, Eliecer Díaz, George Campbell, Irving Castillo, Jahzeel Tenorio, Joel Saravia, Johan Quintero, Jonathan Mendoza, José Almoguea, Josué Als, Michael Mosquera, Saíd Cañizales, Víctor Carrasco y Yaasik Herrera.

Alex Del Rosario tiene experiencia mundialista con la selección mayor de futsal de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

En el futsal femenino, bajo la conducción del técnico Pablo Guerra. Panamá contará con Amy Rodríguez, Andrielys Crique, Ariam Arauz, Cybelis Zúñiga, Daibellys López, Geraldine Lasprilla, Haydee Douglas, Katleen Mora, Lía Victoria Zúñiga, Nikeisha Rodríguez, Xianna Yee, Yahelys Samaniego, Yaisbely Montes y Yilianys Pérez.