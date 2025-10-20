Panamá anuncia su convocatoria para el Mundial Sub-17

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de la selección Sub-17 de Panamá, Leonardo Pipino, anunció la lista oficial de 21 convocados que representarán al país en la Copa Mundial Sub-17 Catar 2025, que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

El combinado nacional realizó este lunes su último entrenamiento en suelo patrio y partirá esta noche rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde llevará a cabo un campamento de preparación de 12 días antes de llegar a territorio catarí.

¡LOS MUNDIALISTAS 💪🏾!



Aquí la lista de convocados de la selección #PanamáSub17 🇵🇦 para la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 🇶🇦 2025 🏆, que se disputará del 3 al 27 de noviembre.



Los detalles ▶️ https://t.co/UrmJQDiePa#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/pRnpauueAg — FEPAFUT (@fepafut) October 20, 2025

“El equipo llega con ilusión, con mucho esfuerzo detrás, y con el objetivo de competir con personalidad en el torneo más importante de la categoría,” destacó el técnico.

Durante su estadía en Medio Oriente, la selección enfrentará partidos amistosos ante Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre). Posteriormente, el equipo viajará el 1 de noviembre a Catar, donde afinará los últimos detalles antes de su debut oficial en el torneo.

“La adaptación ha sido normal. No estamos en nuestro mejor momento, digamos que todo el proceso que tenemos desde que comenzamos en el Uncaf hasta ahora, quizás este sea el peor momento que tenemos. Tenemos muchos lesionados”, mencionó Pipino.

“Hemos logrado recuperar. Tendremos estos 15 días para intentar ponernos de la mejor forma posible”, añadió.

El debut de Panamá será el 5 de noviembre ante Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha. Su segundo compromiso será el 8 de noviembre frente a Paraguay (cancha 4), y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre ante Uzbekistán, en la cancha 1 del mismo complejo deportivo.

¡PREPARACIÓN ⚽️!



La selección #PanamáSub17 🇵🇦 sigue entrenando con miras a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 🇶🇦 2025 🏆.



Aquí las postales 📸 de su penúltimo entrenamiento antes de viajar ✈️ mañana a su campamento en Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪.#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/MzDwwdVxbP — FEPAFUT (@fepafut) October 19, 2025

Convocados de Panamá Sub-17:

Porteros: Adamir Aparicio (Plaza Amador), David Bonilla (Panamá City), Daniel Giannoti (Tauro).

Defensas: Anthony Ramos (Plaza Amador), Joseph Pacheco (Plaza Amador), Shayron Stewart (Bocas FC), Héctor Brias (Fortaleza), Renso Reyes (CAI), Abraham Salinas (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting SM), Josimar Palacios (Sporting SM).

Volantes: Pablo Aranda (Sporting SM), Estevis López (Academia Costa del Este), Adrián Olivardía (Tauro), Gerson Gordón (Bocas FC), Jossimar Insturain (Tauro), Héctor Guerra (CAI), Edgardo Tovares (Plaza Amador), Moisés Richards (Sporting SM).

Delanteros: Abraham Altamirano (CAI), Jordan Robles (Alianza FC).