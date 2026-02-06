Panamá, 06 de febrero del 2026

    BÉISBOL

    Panamá anuncia su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

    Redacción de La Prensa
    Panamá ya tiene definidos a los 30 peloteros que defenderán los colores nacionales en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo que se disputará del 5 al 17 de marzo en Puerto Rico.

    La Federación Panameña de Béisbol anunció oficialmente este jueves el roster seleccionado por el mánager José Mayorga, con el que el país buscará avanzar en uno de los eventos más importantes del béisbol internacional. Panamá quedó ubicado en el Grupo A, junto a las selecciones de Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

    El equipo nacional debutará el 6 de marzo frente a Cuba en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, en un partido que marcará el inicio del camino panameño en el certamen.

    El listado final incluye una combinación de experiencia en Grandes Ligas, ligas menores y torneos internacionales, con un cuerpo de lanzadores amplio y una defensa reforzada en el cuadro interior. En total, el roster está compuesto por 16 lanzadores, cuatro receptores, seis jugadores de cuadro y cuatro jardineros.

    Entre los lanzadores destacan Darío Agrazal, Jaime Barría, Paolo Espino, Javy Guerra y Ariel Jurado, mientras que la receptoría estará a cargo de Miguel Amaya, Leo Bernal, Christian Bethancourt e Iván Herrera. En el infield figuran nombres como Jonathan Araúz, José Caballero, Johan Camargo, Edmundo Sosa y Rubén Tejada, mientras que los jardines estarán defendidos por Enrique Bradfield, Allen Córdoba, José Ramos y Jhonny Santos.

    El anuncio del roster se realizó de forma simultánea con el resto de las selecciones participantes, cada una con un máximo de 30 jugadores inscritos para la primera fase del torneo.

    Con este grupo, Panamá buscará competir de tú a tú en una zona exigente y avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

