Panamá anunció su preselección para el Clasificatorio FIBA World Cup 2027

El técnico de la Selección Nacional de Baloncesto de Panamá, Gonzalo García, dio a conocer la lista de 24 jugadores convocados que integrarán la preselección nacional, de cara al Clasificatorio a la FIBA World Cup 2027, que comenzará este mes con una doble jornada ante Uruguay.

La convocatoria incluye una combinación de figuras consolidadas y jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el equipo definitivo. Entre los convocados están Jhivaan Jackson, Iverson Molinar, Ricardo Lindo, Eric Romero, Akil Mitchell, Mauro Oglivie, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Armstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeon, Eugenio Luzcando, CJ Rodríguez, Josimar Ayarza, Javier Carter e Isaac Muller.

Panamá forma parte del Grupo D, junto con Argentina, Cuba y Uruguay, y abrirá su participación el jueves 27 de noviembre, cuando enfrentará al quinteto uruguayo en la Arena Roberto Durán, a las 8:40 p.m. El segundo compromiso será el domingo 30 de noviembre, en el Antel Arena de Montevideo, a las 7:40 p.m.

Los otros grupos del Clasificatorio quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.

Grupo B: Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica.

Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.