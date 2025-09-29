Panamá aplasta 16-0 a Costa Rica en su debut en el Premundial de Béisbol U23

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá debutó este domingo 28 de septiembre en el Premundial de Béisbol U23 con una fácil victoria sobre Costa Rica por marcador de 16-0, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El partido terminó por abultamiento de carreras en la parte alta del quinto episodio.

La tropa panameña fabricó 1 carrera en la primera entrada, 2 en la segunda, 11 en la tercera y 2 más en la cuarta.

Keith Hernández, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Adrián Sugastey (un cuadrangular), pegaron dos imparables cada uno para liderar el ataque canalero.

Desde el montículo la victoria fue para Jorge García, quien trabajó cuatro episodios. El partido lo terminó Benjamín González, quien trabajó un episodio. Entre ambos limitaron a la ofensiva tica a dos imparables.

El próximo partido de Panamá será contra Honduras, a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera.