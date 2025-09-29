Panamá, 29 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clasificatorio

    Panamá aplasta 16-0 a Costa Rica en su debut en el Premundial de Béisbol U23

    Henry Cárdenas P.
    El equipo panameño se estrenó con una cómoda victoria. LP/Anel Asprilla

    La selección de Panamá debutó este domingo 28 de septiembre en el Premundial de Béisbol U23 con una fácil victoria sobre Costa Rica por marcador de 16-0, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

    El partido terminó por abultamiento de carreras en la parte alta del quinto episodio.

    La tropa panameña fabricó 1 carrera en la primera entrada, 2 en la segunda, 11 en la tercera y 2 más en la cuarta.

    Keith Hernández, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Adrián Sugastey (un cuadrangular), pegaron dos imparables cada uno para liderar el ataque canalero.

    Adrián Sugestey conectó un cuadrangular por Panamá. LP/Anel Asprilla

    Desde el montículo la victoria fue para Jorge García, quien trabajó cuatro episodios. El partido lo terminó Benjamín González, quien trabajó un episodio. Entre ambos limitaron a la ofensiva tica a dos imparables.

    El próximo partido de Panamá será contra Honduras, a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera.

