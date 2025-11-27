Panamá apunta a Brasil 2027 y Toña Is define su plan: intensidad, claridad y presión alta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A un día del viaje a Willemstad para enfrentar a Curazao en el primer partido de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027, la selección femenina de Panamá completó su último entrenamiento en el COS Sports Plaza con el grupo al completo y un enfoque total en arrancar con el pie derecho dentro del grupo E, que comparte con Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y Curazao.

Serán solo cuatro partidos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, y únicamente el primer lugar avanzará al Concacaf W Championship del 2026.

Sherline King (Jones College) y Deysiré Salazar (Chorrillo FC) son de las más jóvenes del elenco panameño. LP/Elysée Fernández

La española Toña Is, directora técnica de la selección, transmitió confianza y entusiasmo tras la práctica matutina.

“Están entrenando muy bien las chicas. Estamos muy ilusionadas, igual que todo el cuerpo técnico. Con muchas ganas de empezar ya estas eliminatorias y esperando que todo salga bien. Estamos trabajando muy bien, marcándonos mucho ya en el tema táctico para que ningún detalle nos quede por pulir”, señaló al inicio de su atención a la prensa.

Recordó también el sentimiento de unidad que vivió al acompañar a la selección masculina en su camino al Mundial.

“Fue un momento muy emocionante. Lo vivimos como si fuera la selección femenina. Ojalá la gente nos apoye igual. Necesitamos apoyo. Queremos mandar un mensaje de que la gente vaya al campo a ver a estas chicas que merecen mucho la pena”.

La experimentada portera Yenith Bailey. LP/Elysée Fernández

Sobre el enfoque del equipo, Toña Is aclaró que no busca comparaciones con el proceso anterior sin mencionar al estratega mexicano Nacho Quintana.

“Cada entrenador tiene su manera de trabajar. Yo no busco cambiar nada en cuanto al otro proceso, simplemente sacar el máximo nivel a cada jugadora y que entiendan lo que queremos. Queremos que las chicas lleguen preparadas y por eso hemos trabajado este primer año”.

La entrenadora destacó que la madurez acumulada será clave.

“El fútbol te hace madurar. Tenemos chicas mucho más maduras y eso nos va a ayudar a afrontar de una mejor manera todos los partidos. El objetivo está ahí: vamos a intentar meternos en este Mundial”.

Respecto al análisis del rival, advirtió que Panamá no puede confiarse. “Es un equipo que el nombre engaña. No podemos menospreciar nunca al rival. Su capitana, la número 10, es la referente. Una jugadora rápida que hay que tener cuidado con ella. Pero estamos enfocándonos más en lo nuestro”.

También recordó que Surinam sorprendió con dos empates contra Panamá en las eliminatorias mundialistas 2026.

Katherin Parris, delantera del Maryland WS en Estados Unidos. LP/Elysée Fernández

La chiricana Schiandra González es futbolista del Turbine Potsdam alemán. LP/Elysée Fernández

Además subrayó que la presión tras pérdida es su regla fundamental. “Es algo innegociable. La que no esté preparada para presionar y para sufrir en el campo no puede estar aquí”.

Finalmente, valoró la presencia de jugadoras jóvenes como Ivis Ubarte (Inter Panamá) y la importancia de ampliar el universo de opciones.

“Queríamos apostar por chicas jóvenes. Me gusta mezclar veteranía con juventud. Son el futuro, y todas las que estén haciéndolo bien intentaremos traerlas”.

Panamá viaja este jueves con un mensaje claro: enfoque total, intensidad y cero subestimación al rival en el comienzo de su ruta mundialista.

El debut será este domingo contra Curazao y el partido será transmitido a través de Disney+.