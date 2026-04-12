Panamá, 12 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Sudamericanos

    Panamá arranca con pie derecho: Derrota a Colombia

    El gol de Shaday Mow marcó la diferencia en el triunfo, en el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada.

    Humberto Cornejo
    Panamá arranca con pie derecho: Derrota a Colombia
    Shaday Mow intenta de quitarse la marca y buscar el marco rival. Foto: Juegos Sudamericanos de la Juventud

    La selección femenina Sub-17 de Panamá debutó con triunfo al imponerse 1-0 sobre Colombia en el inicio del torneo de fútbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en un encuentro disputado en el Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada.

    El conjunto dirigido por Gerard Aubí tomó ventaja desde los primeros minutos del compromiso. Al minuto 3, Shaday Mow capitalizó un descuido defensivo, ingresó al área y definió con precisión para marcar el único gol del partido.

    “Esto es lo que queríamos. Felicito a las chicas y al cuerpo técnico”, dijo Mow al terminar el encuentro.

    “Es importante iniciar con el pie derecho”, añadió.

    El tanto tempranero permitió a Panamá manejar el ritmo del encuentro, mostrando orden táctico y una propuesta ofensiva que le permitió generar varias aproximaciones al arco rival.

    Durante el desarrollo del compromiso, el equipo nacional destacó por su intensidad en la recuperación y su solidez defensiva, limitando las opciones de Colombia y sosteniendo la ventaja en el marcador.

    Panamá arranca con pie derecho: Derrota a Colombia
    Naomi Zafrani logra quitarle el balón a la jugadora colombiana. Foto: Cortesía/Juegos Sudamericanos

    En el tramo final, Panamá apostó por el contragolpe, sin renunciar al ataque y manteniendo presencia en campo rival, en un partido donde supo administrar la diferencia con criterio.

    Con este resultado, Panamá arranca con el pie derecho su participación en la justa internacional, sumando sus primeros tres puntos en el torneo.

    El equipo nacional volverá a la acción el martes 14 de abril, cuando enfrente a Venezuela, y posteriormente cerrará la fase ante Paraguay.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado. Leer más
    • Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo. Leer más
    • CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?. Leer más
    • Colegio de Abogados tilda de ‘extralimitación de funciones’ actuación de la Contraloría. Leer más
    • Mayer Mizrachi cancela licitación para renovar la calle 50 por falta de recursos. Leer más
    • El puente de las Américas será revisado por personal del Ejército de Estados Unidos. Leer más