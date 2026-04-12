Panamá arranca con pie derecho: Derrota a Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gol de Shaday Mow marcó la diferencia en el triunfo, en el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada.

La selección femenina Sub-17 de Panamá debutó con triunfo al imponerse 1-0 sobre Colombia en el inicio del torneo de fútbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en un encuentro disputado en el Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada.

El conjunto dirigido por Gerard Aubí tomó ventaja desde los primeros minutos del compromiso. Al minuto 3, Shaday Mow capitalizó un descuido defensivo, ingresó al área y definió con precisión para marcar el único gol del partido.

“Esto es lo que queríamos. Felicito a las chicas y al cuerpo técnico”, dijo Mow al terminar el encuentro.

“Es importante iniciar con el pie derecho”, añadió.

VICTORIA 💪🏾



Con gol de Shaday Mow al minuto 4, la selección femenina #PanamáSub17 🇵🇦 venció por 1-0 a Colombia 🇨🇴 en su estreno en los @jsjpanama2026.



El martes volvemos a la cancha 🆚 Venezuela 🇻🇪 a las 2pm. pic.twitter.com/lAOVIPblYH — FEPAFUT (@fepafut) April 12, 2026

El tanto tempranero permitió a Panamá manejar el ritmo del encuentro, mostrando orden táctico y una propuesta ofensiva que le permitió generar varias aproximaciones al arco rival.

Durante el desarrollo del compromiso, el equipo nacional destacó por su intensidad en la recuperación y su solidez defensiva, limitando las opciones de Colombia y sosteniendo la ventaja en el marcador.

Naomi Zafrani logra quitarle el balón a la jugadora colombiana. Foto: Cortesía/Juegos Sudamericanos

En el tramo final, Panamá apostó por el contragolpe, sin renunciar al ataque y manteniendo presencia en campo rival, en un partido donde supo administrar la diferencia con criterio.

Con este resultado, Panamá arranca con el pie derecho su participación en la justa internacional, sumando sus primeros tres puntos en el torneo.

El equipo nacional volverá a la acción el martes 14 de abril, cuando enfrente a Venezuela, y posteriormente cerrará la fase ante Paraguay.