Panamá aplasta a Venezuela con ofensiva demoledora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá arrolla a Venezuela 56-0 con dominio total ofensivo y gran actuación de sus quarterbacks en el flag football de los Juegos Suramericanos.

La selección masculina de flag football de Panamá continuó su paso dominante en esta disciplina de los Juegos Suramericanos de la Juventud al derrotar a Uruguay por marcador de 51-0.

Carlos Moses volvió a tener una actuación sobresaliente, al lanzar seis pases de anotación. En defensa, Samuel Ariasdestacó al retornar una intercepción para ‘touchdown’.

Las anotaciones se repartieron de forma equitativa. Ethan Díaz, Samuel Arias, Diego Cedeño, Alessandro Cedeño, Juan Vincensini e Ismael Jaén recibieron un pase de anotación cada uno.

Además, Diego Cedeño aportó dos conversiones de dos puntos, mientras que Ismael Jaén sumó una. Por su parte, Joseph Vásquez, Juan Silvestre y Diego Araúz contribuyeron con una conversión de un punto cada uno.

La selección masculina volverá a la acción a la 1:00 p.m. para enfrentar a Argentina.

Selección femenina suma tercera victoria ante Venezuela

La selección femenina de flag football de Panamá no se quedó atrás y abrió su segunda jornada con una aplastante victoria sobre Venezuela por marcador de 56-0.

Lucía Rodríguez y Alejandra Ramos compartieron labores como quarterbacks en este partido. Rodríguez lanzó cuatro pases de anotación, mientras que Ramos aportó tres por aire y uno por tierra.

Su producción ofensiva fue respaldada por María Fernanda Castillo y Jeaneth Torres, quienes recibieron dos pases de anotación cada una, además de Valentina Rodrigues, Isabel Maduro y Alejandra Albo, con un touchdown cada una.

Alejandra Ramos también destacó al convertir dos jugadas de dos puntos y una de un punto. Jeaneth Torres sumó una conversión de dos puntos y Alejandra Albo añadió una de un punto.

La selección femenina de Panamá cerrará la ronda regular esta tarde a las 6:00 p.m. ante Brasil, en busca de mantener su dominio en el torneo.

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