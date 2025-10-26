Panamá arrasa en flag football y jugará por el oro en los Juegos Centroamericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá siguió dando cátedra en el flag football de los Juegos Centroamericanos el sábado por la noche y domingo en la mañana, cerrando la fase regular de forma invicta y ganando sus semifinales. Esta tarde jugarán por la medalla de oro en el Estadio Emilio Royo.

Flag football masculino: Victorias ante El Salvador y Nicaragua para avanzar a la final

La selección masculina cerró la ronda regular derrotando a El Salvador 40-6. Adrián Roux lanzó tres pases de anotación, mientras que Dennis Allen tuvo uno y además corrió para dos touchdowns. Ricardo Quijano recibió un pase de anotación y Juan Diego Julio Arosemena tres.

En defensa, José Mexil y César Aguilera capturaron dos intercepciones cada uno, mientras que Hugo Prepville sumó un sack.

En la semifinal del domingo por la mañana, la escuadra masculina venció a Nicaragua 52-14. Dennis Allen tuvo una mañana brillante, lanzando cinco pases de anotación. Félix Olivares corrió para un touchdown, mientras que Ricardo Quijano y Juan Diego Julio Arosemena recibieron dos pases de anotación cada uno. Adrián Roux sumó una anotación aérea.

En defensa, Hugo Prepville logró una intercepción que retornó para touchdown, además de un safety y un sack. José Murillo capturó dos intercepciones y añadió un sack.

Flag football femenino: Triunfos ante Guatemala y Honduras meten a Panamá en la final

En el cierre de la ronda regular, la selección femenina de flag football venció a Guatemala 38-7. En ofensiva, Orlanda Castro lanzó cinco pases de anotación y Tatiana Dos Santos uno. Leslie Del Cid, Carolina Ojo y Ana Baloy recibieron dos pases de touchdown cada una.

En la semifinal del domingo por la mañana, Panamá arrolló a Honduras 60-0. En ofensiva, Castro volvió a brillar con cinco pases de anotación, mientras que Leslie Del Cid sumó tres. Tatiana Dos Santos, Ana Baloy y Carolina Ojo capturaron dos pases cada una, y Ana Vincensini y Denise Guerra uno.

En defensa, Ana Vincensini consiguió dos intercepciones, Marian Torrero Ábrego realizó dos sacks, y Carolina Ojo añadió uno más.

Por el oro y por la gloria

Las selecciones masculina y femenina de Panamá buscarán la medalla de oro esta tarde.La masculina jugará a las 3:30 p.m. y la femenina a las 4:45 p.m., ambas en el Estadio Emilio Royo, escenario donde Panamá espera coronarse campeona invicta.