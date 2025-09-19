Panamá asciende al octavo lugar en el ranking mundial de béisbol de la WBSC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) anunció este viernes su más reciente ranking, donde Panamá se posiciona en la octava casilla, escalando un puesto respecto a la clasificación anterior.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) explicó que este ascenso se debe a los valiosos puntos obtenidos tras la destacada participación del equipo panameño en el Mundial U18 de Okinawa, Japón, donde los juveniles nacionales lograron un respetable sexto lugar entre 12 selecciones.

🚨 Men's Baseball World Ranking update!

🔝🔥 Race for Premier12 2027 qualification intensifies with latest WBSC Men’s Baseball World Ranking update



📰 Check out more info here

🔗 https://t.co/d03R1i84MG pic.twitter.com/qcHJ0DBPEx — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) September 19, 2025

El ranking completo, liderado por Japón, quedó de la siguiente manera:

Japón : 6,646 pts

Taiwán : 5,086 pts

Estados Unidos : 4,283 pts

Corea del Sur : 4,169 pts

Venezuela : 3,612 pts

México : 3,605 pts

Puerto Rico : 3,417 pts

Panamá : 2,899 pts

Cuba : 2,716 pts

Países Bajos: 2,673 pts

La WBSC utiliza un sistema de puntos que considera la participación y los resultados de los equipos en torneos internacionales oficiales, incluyendo campeonatos juveniles y mayores.

🔚 It's a wrap from Okinawa!

📋 Check out the WBSC U-18 Baseball World Cup 2024 presented by RAXUS Final Standings#BaseballWorldCupU18 pic.twitter.com/naSEVhgH8a — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) September 14, 2025

Esta posición es importante ya que abre las puertas para torneos como el Premier 12, en que Panamá debutó en la edición del año pasado y que reúne a los 12 mejores países del escalafón.