    Béisbol

    Panamá asciende al octavo lugar en el ranking mundial de béisbol de la WBSC

    Humberto Cornejo
    Jugadores de la selección U18 de Panamá que compitieron en el Mundial de Japón 2025. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) anunció este viernes su más reciente ranking, donde Panamá se posiciona en la octava casilla, escalando un puesto respecto a la clasificación anterior.

    La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) explicó que este ascenso se debe a los valiosos puntos obtenidos tras la destacada participación del equipo panameño en el Mundial U18 de Okinawa, Japón, donde los juveniles nacionales lograron un respetable sexto lugar entre 12 selecciones.

    El ranking completo, liderado por Japón, quedó de la siguiente manera:

    • Japón: 6,646 pts

    • Taiwán: 5,086 pts

    • Estados Unidos: 4,283 pts

    • Corea del Sur: 4,169 pts

    • Venezuela: 3,612 pts

    • México: 3,605 pts

    • Puerto Rico: 3,417 pts

    • Panamá: 2,899 pts

    • Cuba: 2,716 pts

    • Países Bajos: 2,673 pts

    La WBSC utiliza un sistema de puntos que considera la participación y los resultados de los equipos en torneos internacionales oficiales, incluyendo campeonatos juveniles y mayores.

    Esta posición es importante ya que abre las puertas para torneos como el Premier 12, en que Panamá debutó en la edición del año pasado y que reúne a los 12 mejores países del escalafón.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


