Panamá asciende al octavo lugar en el ranking mundial de béisbol de la WBSC

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) anunció este viernes su más reciente ranking, donde Panamá se posiciona en la octava casilla, escalando un puesto respecto a la clasificación anterior.
La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) explicó que este ascenso se debe a los valiosos puntos obtenidos tras la destacada participación del equipo panameño en el Mundial U18 de Okinawa, Japón, donde los juveniles nacionales lograron un respetable sexto lugar entre 12 selecciones.
Men's Baseball World Ranking update!
Race for Premier12 2027 qualification intensifies with latest WBSC Men's Baseball World Ranking update
El ranking completo, liderado por Japón, quedó de la siguiente manera:
Japón: 6,646 pts
Taiwán: 5,086 pts
Estados Unidos: 4,283 pts
Corea del Sur: 4,169 pts
Venezuela: 3,612 pts
México: 3,605 pts
Puerto Rico: 3,417 pts
Panamá: 2,899 pts
Cuba: 2,716 pts
Países Bajos: 2,673 pts
La WBSC utiliza un sistema de puntos que considera la participación y los resultados de los equipos en torneos internacionales oficiales, incluyendo campeonatos juveniles y mayores.
It's a wrap from Okinawa!
Check out the WBSC U-18 Baseball World Cup 2024 presented by RAXUS Final Standings
Esta posición es importante ya que abre las puertas para torneos como el Premier 12, en que Panamá debutó en la edición del año pasado y que reúne a los 12 mejores países del escalafón.