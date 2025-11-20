Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    Panamá asciende al puesto 30 en el ranking FIFA

    Humberto Cornejo
    Panamá asciende al puesto 30 en el ranking FIFA
    Jugadores de la selección de Panamá festejan con los fanáticos la clasificación mundialista. Foto: Anel Asprilla

    La selección nacional de Panamá ha dado un importante paso en el ranking mundial de la FIFA, logrando ascender una posición para ubicarse en el puesto 30 en la clasificación correspondiente al mes de noviembre.

    Este repunte permite que La Roja regrese al Top 30, algo que ya había logrado en julio de este año y que también alcanzó en septiembre, cuando llegó al puesto 29, igualando su mejor posición histórica en el ranking, lograda por última vez en marzo de 2014.

    La clasificación, que llega dos días después de la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026, refleja el sólido rendimiento del equipo dirigido por Thomas Christiansen, que cerró la fase final de la eliminatoria en la cima del Grupo A, logrando un espectacular 3-0 sobre El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un triunfo clave para asegurar su segundo boleto mundialista.

    Con este avance, Panamá se mantiene como la cuarta mejor selección de Concacaf, solo por detrás de México (14), Estados Unidos (16) y Canadá (26), consolidándose como una de las potencias de la región.

    En cuanto a los demás equipos de la región, Curazao se sitúa en el puesto 84, Haití ocupa el 87, mientras que Jamaica se encuentra en el 69, y Surinam sube cinco lugares para alcanzar el puesto 131.

    Un dato curioso es que Costa Rica (47) sufrió una caída de siete puestos y Honduras es 65.

    Este ranking, actualizado después de la clasificación de Panamá al Mundial, mantiene a España como líder, seguida por Francia en el segundo puesto y Argentina en el tercero, consolidándose como la mejor selección de América del Sur. A continuación, el Top 10 lo completan Inglaterra, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia, en un torneo reñido por las primeras posiciones.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más