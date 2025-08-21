Panamá, 21 de agosto del 2025

    CICLISMO

    Panamá asegura cupo histórico en el Mundial de Ciclismo

    Jaime Heilbron
    Panamá es líder en Centroamérica en ciclismo orbital. Cortesía: Fepaci.

    La Federación Panameña de Ciclismo anunció este miércoles, a través de un comunicado, que gracias a los buenos registros en el ciclismo orbital, Panamá obtuvo un cupo para el Mundial. El certamen se disputará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre de 2025.

    Panamá ha participado siete veces en un Mundial de Ciclismo. Cortesía: Fepaci.

    Será la séptima competencia de esta índole con presencia panameña. En ediciones anteriores, Panamá ha participado en las categorías Élite, Sub-23 y Junior.

    El último representante panameño fue Roberto Carlos González, de la provincia de Los Santos, quien compitió en Zúrich, Suiza, en 2024.

    Panamá obtuvo el cupo al Mundial debido a que ocupa el puesto número 40 en el ranking mundial. Cortesía: Fepaci.

    El ciclismo panameño vive uno de los mejores momentos de su historia. Actualmente, Panamá es líder en Centroamérica y octavo en el continente, en un ranking encabezado por los Estados Unidos.

    A nivel mundial, Panamá ocupa el puesto 40 del ranking, lo que le permitió obtener el cupo, ya que los primeros 50 puestos aseguran presencia en la cita mundialista.

    Panamá participará este año en la categoría Élite. Cortesía: Fepaci.

    Este año, Panamá competirá en la categoría Élite en el Mundial. El 21 de septiembre se disputará la prueba contrarreloj, mientras que el 28 de septiembre se celebrará la prueba de fondo en carretera.

