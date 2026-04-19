Panamá asegura el bronce en fútbol masculino tras imponerse 4-1 a Bolivia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá conquistó la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en un duelo que dejó prácticamente resuelto desde el primer tiempo.

Con una victoria 4-1 sobre Bolivia, la selección Sub-17 de Panamá logró la medalla de bronce en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Con goles de Ian Centella, Oliver Pinzón, Alfredo Maduro y Alberto Adams, el equipo dirigido por Felipe Baloy consiguió subir al podio y aportar otra presea al medallero nacional.

El dominio panameño se hizo sentir desde los primeros minutos del encuentro. Centella abrió el marcador al minuto 5′ tras un contragolpe, y quince minutos más tarde Pinzón amplió la ventaja con el segundo tanto del partido.

Antes del descanso, Panamá dejó prácticamente sentenciado el compromiso. Maduro anotó el tercero al 31’ con un disparo rasante, y Adams puso el cuarto al 42’, cerrando una primera mitad contundente para los locales.

En el segundo tiempo, Bolivia logró descontar por intermedio de Saúl Choquevillca, pero más allá de ese gol, el portero panameño Isaías Abuabara no tuvo que intervenir con frecuencia ante la falta de profundidad ofensiva del rival.

“Es un orgullo representar a Panamá, la medalla de bronce no era lo que queríamos pero este roce e intensidad de competencia nos sirve para seguir preparándonos para el Mundial sub-17″, comentó Thiago Chalmers, una de las figuras en el ataque panameño.

Con este resultado, Panamá suma una nueva medalla en la competencia y alcanza un total de 15 preseas en los Juegos: 3 de oro, 2 de plata y 10 de bronce.

El buen resultado del equipo en el torneo da un buen presagio de lo que será la participación de la Rojita en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17, que se disputará en Catar más adelante en este año.