Panamá, 25 de abril del 2026

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    Juegos Suramericanos

    Panamá avanza a semifinales en el 3x3 masculino tras vencer a Chile

    Una ofensiva liderada por Saúl Guevara y Dylan Lemon (5 puntos cada uno) le dio la victoria al equipo panameño.

    Carlos Vidal Endara
    Panamá avanza a semifinales en el 3x3 masculino tras vencer a Chile
    El jugador de baloncesto panameño, Saúl Guevara durante la acción del basket 3x3 de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Cortesía: Fepaba

    Panamá selló su boleto a semifinales tras derrotar a Chile 15-10, cerrando así su participación en el segundo día del basket 3x3 de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en la cancha del Mirador del Pacífico.

    Fue un partido en el que los anfitriones nunca estuvieron abajo en el marcador. Desde el primer minuto tomaron la delantera con una canasta de Lemon y mostraron solidez defensiva al dejar en cero al rival durante los primeros dos minutos y medio del encuentro.

    A mitad del partido, los chilenos lograron acortar la ventaja panameña hasta empatar el juego 6-6. Sin embargo, los locales reaccionaron de inmediato y retomaron el liderato, el cual no volverían a ceder.

    Saúl Guevara y Dylan Lemon lideraron la ofensiva panameña con 5 puntos cada uno, mientras que Omario Bailey y Jorge Aldeano mostraron efectividad desde la línea de tiros libres, con 2 de 2 anotados cada uno.

    Más temprano, la selección femenina cayó también ante Chile por marcador de 21-1, por lo que culminó su participación en el torneo.

    Ahora, el conjunto panameño esperará los resultados de los demás partidos de la jornada para conocer a su rival en semifinales, a quien enfrentará mañana en un partido programado para las 10:55 a.m.

    De ganar, Panamá disputará la final por la medalla de oro masculina a la 1:50 p.m.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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