Panamá, 21 de octubre del 2025

    Juegos Centroamericanos

    Panamá brilla con récords y oros en el atletismo de los Juegos Centroamericanos

    Humberto Cornejo
    Ivana Mc Farlane (d), Leyka Archibold (c), Nathalee Aranda (i) celebran el triunfo en el Relevo Femenino 4x100m.

    Una jornada brillante vivió la delegación panameña en Guatemala, con cuatro medallas de oro y un bronce en las pruebas de atletismo, además de tres nuevos récords en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

    La velocista Cristal Cuervo se consagró campeona en los 400 metros planos, con un tiempo de 53.31 segundos, marca que no solo le dio el oro, sino que también estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos. La panameña ratificó su gran momento tras haber ganado plata en los 200 metros días atrás.

    Cristal Cuervo consigue la medalla de oro en los 400m planos y en el Relevo Femenino 4x100m. Foto: Cortesía/COP

    Minutos más tarde, Chamar Chambers continuó la cosecha dorada al triunfar en los 800 metros planos con un registro de 1:48.41 minutos, también rompiendo el récord del torneo y consolidándose como uno de los atletas más destacados de la delegación.

    Chamar Chambers conquistó los 800 metros planos. Foto: Cortesía/COP

    El equipo femenino de relevo 4x100 metros, integrado por Ivana Mc Farlane, Leyka Archibold, Nathalee Aranda y Cristal Cuervo, completó la hazaña al colgarse el oro con tiempo de 46.16 segundos, imponiendo otro récord de Juegos Centroamericanos y demostrando el poderío de Panamá en las pruebas de velocidad femenina.

    La alegría continuó con Diddier Rodríguez, quien se adjudicó la medalla de oro en los 3,000 metros con obstáculos, con un tiempo de 9:28.00 minutos, cerrando con autoridad una competencia exigente y estratégica.

    Por su parte, Anselmo Delgado sumó una valiosa medalla de bronce en impulsión de bala, tras un lanzamiento de 14.82 metros, que aportó otro podio para la causa panameña.

    Anselmo Delgado logró la medalla de bronce con una distancia de 14.82 metros. Foto: Cortesía/COP

    La jornada del atletismo reafirma el buen desempeño de los atletas panameños en esta justa regional.

