Panamá, 18 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Centroamericanos

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas

    Jaime Heilbron
    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Alexis Harrison (izq.), Arturo Dorati (cen.) y Lilian Cordones (der.) obtuvieron medallas de oro para Panamá en judo y esgrima. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    La delegación de Panamá, compuesta por 505 atletas, tuvo un gran primer día de competencia en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Los deportistas panameños cosecharon un total de 16 medallas: tres de oro, cuatro de plata y nueve de bronce.

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Así quedó el medallero de los Juegos Centroamericanos tras el primer día de competencia. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Gimnasia: Dos bronces y una plata para Panamá

    El gimnasta Richard Atencio obtuvo la primera medalla para Panamá, al ganar el bronce en la disciplina all around.

    Además, Tatiana Tapia, Alyiah Lide De León y Ana Gabriela Gutiérrez capturaron en conjunto la medalla de plata por equipos en gimnasia artística.

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Tatiana Tapia, Alyiah Lide De León y Ana Gabriela Gutiérrez ganaron la medalla de plata en gimnasia artística por equipo.

    Alyiah Lide De León también ganó el bronce individual en la categoría de all around.

    Natación artística: Panamá conquista una presea de bronce

    En la categoría solo técnico de natación artística, Katherine Castillo obtuvo la medalla de bronce para Panamá.

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Katherine Castillo obtuvo el bronce en natación artística. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá / Anna Heart | Fotografa Panameña

    Judo: Nueve atletas logran nueve medallas para el país

    Los judokas panameños tuvieron un estupendo primer día en Guatemala, ganando un total de nueve medallas: dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

    Lilian Cordones y Alexis Harrison capturaron el oro, mientras que Kristine Jiménez, Némesis Cándelo y Bernabé Vergara lograron plata.Por su parte, Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega y César Castillo ganaron bronce.

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Kristine Jiménez (izq.) obtuvo la medalla de plata para Panamá en judo. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá / Anna Heart | Fotografa Panameña

    Esgrima: Oro y bronce en espada individual

    El esgrimista Arturo Dorati consiguió la tercera medalla dorada para Panamá en la categoría de esgrima individual, mientras que José Quirós obtuvo el bronce en la misma modalidad.

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Arturo Dorati ganó la medalla de oro en esgrima. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Natación: Bronce en relevo para cerrar el día

    La última medalla del día llegó en la natación, una de las disciplinas más fuertes para el deporte panameño.

    Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas
    Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao ganaron la medalla de bronce en natación. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    El equipo compuesto por Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao capturó el bronce en relevos 4x100 mixtos.

    Actuación de los deportes por equipo

    • Fútbol playa masculino venció 3-1 a El Salvador con goles de José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar.

    • Hockey sobre césped masculino derrotó 6-0 a Nicaragua con anotaciones de Eduardo Gordon, Jasson Miranda, Adonys Rodríguez, Rodrigo Flores, Yomar Martínez y Rocendo Villanueva.

    • Sóftbol masculino le ganó 10-0 a Belice.

    • Hockey sobre césped femenino empató 1-1 ante El Salvador con gol de Rut González.

    • Voleibol femenino cayó 3-0 frente a Guatemala.

    La acción de los Juegos Centroamericanos continuará este sábado y hasta el 30 de octubre, desde Guatemala.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • Rector Flores a Mulino: ‘La Ciudad Universitaria fue condicionada a ceder terrenos de la UP’. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más