Panamá brilla en el arranque de los Juegos Centroamericanos con 16 medallas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación de Panamá, compuesta por 505 atletas, tuvo un gran primer día de competencia en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Los deportistas panameños cosecharon un total de 16 medallas: tres de oro, cuatro de plata y nueve de bronce.

Gimnasia: Dos bronces y una plata para Panamá

El gimnasta Richard Atencio obtuvo la primera medalla para Panamá, al ganar el bronce en la disciplina all around.

Además, Tatiana Tapia, Alyiah Lide De León y Ana Gabriela Gutiérrez capturaron en conjunto la medalla de plata por equipos en gimnasia artística.

Alyiah Lide De León también ganó el bronce individual en la categoría de all around.

Natación artística: Panamá conquista una presea de bronce

En la categoría solo técnico de natación artística, Katherine Castillo obtuvo la medalla de bronce para Panamá.

Judo: Nueve atletas logran nueve medallas para el país

Los judokas panameños tuvieron un estupendo primer día en Guatemala, ganando un total de nueve medallas: dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Lilian Cordones y Alexis Harrison capturaron el oro, mientras que Kristine Jiménez, Némesis Cándelo y Bernabé Vergara lograron plata.Por su parte, Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega y César Castillo ganaron bronce.

Esgrima: Oro y bronce en espada individual

El esgrimista Arturo Dorati consiguió la tercera medalla dorada para Panamá en la categoría de esgrima individual, mientras que José Quirós obtuvo el bronce en la misma modalidad.

Natación: Bronce en relevo para cerrar el día

La última medalla del día llegó en la natación, una de las disciplinas más fuertes para el deporte panameño.

El equipo compuesto por Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao capturó el bronce en relevos 4x100 mixtos.

Actuación de los deportes por equipo

Fútbol playa masculino venció 3-1 a El Salvador con goles de José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar.

Hockey sobre césped masculino derrotó 6-0 a Nicaragua con anotaciones de Eduardo Gordon, Jasson Miranda, Adonys Rodríguez, Rodrigo Flores, Yomar Martínez y Rocendo Villanueva.

Sóftbol masculino le ganó 10-0 a Belice.

Hockey sobre césped femenino empató 1-1 ante El Salvador con gol de Rut González.

Voleibol femenino cayó 3-0 frente a Guatemala.

La acción de los Juegos Centroamericanos continuará este sábado y hasta el 30 de octubre, desde Guatemala.