Panamá brilla en el tenis centroamericano con títulos femeninos Sub-12 y Sub-14

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá hizo valer su condición de local en el último torneo del año de la Confederación Centroamericana de Tenis, capturando títulos en las categorías Sub-12 y Sub-14 femeninas.

La recompensa fue el segundo puesto en la tabla general, liderada por Costa Rica, mientras que Guatemala se quedó con el tercer lugar.

El equipo compuesto por María Celeste Núñez, Melissa Huet-Labridy y Mariana Zerr se coronó campeón en la división Sub-12, tras derrotar a Guatemala 4-1. En este tipo de torneos, cada partido —tanto de sencillos como de dobles— suma un punto por victoria, lo que significa que de cinco partidos disputados entre Panamá y Guatemala, Panamá ganó cuatro, asegurando así el título.

En el partido de dobles, Panamá se impuso por sets corridos (4-1 y 4-1).

Paulina Meza, la número uno del ranking nacional y con puntos en el ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF), brilló en su partido de sencillos, venciendo a su oponente guatemalteca en sets corridos.

Melissa Huet-Labridy y María Celeste Núñez también ganaron sus compromisos individuales, consolidando la superioridad panameña en la categoría.

En la final Sub-14 masculina, el panameño César Hernández también vio acción, aunque cayó en sets corridos ante su rival guatemalteco.

Costa Rica sumó los puntos necesarios para quedarse con el campeonato por equipos, destacando en la rama masculina.