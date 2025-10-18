Panamá, 18 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Panamá brilla en el tenis centroamericano con títulos femeninos Sub-12 y Sub-14

    Jaime Heilbron
    Panamá brilla en el tenis centroamericano con títulos femeninos Sub-12 y Sub-14
    Cortesía: Federación Panameña de Tenis.

    Panamá hizo valer su condición de local en el último torneo del año de la Confederación Centroamericana de Tenis, capturando títulos en las categorías Sub-12 y Sub-14 femeninas.

    La recompensa fue el segundo puesto en la tabla general, liderada por Costa Rica, mientras que Guatemala se quedó con el tercer lugar.

    El equipo compuesto por María Celeste Núñez, Melissa Huet-Labridy y Mariana Zerr se coronó campeón en la división Sub-12, tras derrotar a Guatemala 4-1. En este tipo de torneos, cada partido —tanto de sencillos como de dobles— suma un punto por victoria, lo que significa que de cinco partidos disputados entre Panamá y Guatemala, Panamá ganó cuatro, asegurando así el título.

    Panamá brilla en el tenis centroamericano con títulos femeninos Sub-12 y Sub-14
    Cortesía: Federación Panameña de Tenis.

    En el partido de dobles, Panamá se impuso por sets corridos (4-1 y 4-1).

    Paulina Meza, la número uno del ranking nacional y con puntos en el ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF), brilló en su partido de sencillos, venciendo a su oponente guatemalteca en sets corridos.

    Melissa Huet-Labridy y María Celeste Núñez también ganaron sus compromisos individuales, consolidando la superioridad panameña en la categoría.

    Panamá brilla en el tenis centroamericano con títulos femeninos Sub-12 y Sub-14
    Cortesía: Federación Panameña de Tenis.

    En la final Sub-14 masculina, el panameño César Hernández también vio acción, aunque cayó en sets corridos ante su rival guatemalteco.

    Costa Rica sumó los puntos necesarios para quedarse con el campeonato por equipos, destacando en la rama masculina.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • Rector Flores a Mulino: ‘La Ciudad Universitaria fue condicionada a ceder terrenos de la UP’. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más