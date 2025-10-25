Panamá, 25 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Centroamericanos

    Panamá brilla en Guatemala con medallas y triunfos en múltiples disciplinas

    Jaime Heilbron
    Panamá tuvo un gran día en Guatemala, capturando medallas de oro, plata y bronce, al igual que obteniendo victorias importantes en sóftbol femenino y fútbol masculino. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    La delegación panameña continuó su paso firme en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, obteniendo medallas en triatlón, karate, lucha y tiro con arco. También logró victorias importantes en sóftbol femenino y fútbol masculino.

    Triatlón: Bronce en relevo mixto

    La primera medalla del día cayó por medio del relevo mixto de triatlón.

    María Fernanda Far (izq.), Oliver Batista (cen. izq.), María Jimena Ansin (cen. der.) y Petter Vega (der.) capturaron la medalla de bronce con un tiempo de 1:59:33. Cortesía: COP.

    El equipo conformado por María Fernanda Far, Oliver Batista, María Jimena Ansin y Petter Vega conquistó la medalla de bronce con un tiempo de 1:59:33.

    Sóftbol: Panamá domina en debut

    La selección femenina de sóftbol debutó de la mejor manera posible.

    La selección femenina de sóftbol derrotó a Honduras en su debut por un marcador de 13-3. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Las canaleras derrotaron a Honduras 13-3, dando un paso firme hacia la conquista de una medalla.

    Fútbol: Panamá golea a Costa Rica y pasa como primer lugar del grupo

    Las buenas noticias continuaron en el fútbol masculino. La selección Sub-20 de Panamá, dirigida por el mundialista Felipe Baloy, goleó 3-0 a Costa Rica con un gol de Josué Vergara y un doblete de Héctor Ríos.

    Panamá goleó a Costa Rica 3-0 en el cierre de la fase de grupos, asegurando así el primer lugar. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    El equipo avanzó a semifinales y se enfrentará a El Salvador, buscando asegurar una medalla para Panamá. El partido está programado para las 4:30 p.m. (hora de Panamá).

    Tiro con arco: Gisela Cowan Chang cosecha segunda medalla de plata

    Gisela Cowan Chang, quien ya había ganado una de plata por equipos, sumó otra medalla de plata en recurvo individual a 70 metros.

    Gisela Cowan Chang ganó la medalla de plata en tiro con arco. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En su camino a la final, venció a la panameña Emma Durán en cuartos, a la guatemalteca Sarah Stahl en semifinales, y cayó ante la salvadoreña Ana Beatriz Cea en el duelo por el oro.

    Karate: Panamá logra medalla de bronce en kumite por equipo

    El equipo de karate de Panamá obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de kumite por equipo.

    Marvin Grimas (izq.), Cristian Tello (cen.) y Alberto Gálvez (der.) formaron parte del equipo que capturó el bronce por el karate panameño. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Los representantes fueron Luis Gálvez, Cristian Tello, Alberto Gálvez, Marwan Zayed y Marvin Grimas.

    Marwan Zayed (izq.) y Luis Gálvez (der.) formaron parte del equipo de karate que ganó bronce en la modalidad de kumite. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Lucha: Panamá cierra su participación con broche de oro y como mejor delegación

    Panamá cerró su participación en lucha con broche de oro, conquistando dos medallas de oro y una de plata en la jornada final. Wilfredo Steven López se llevó el oro en lucha libre (65 kg) y Ángel Cortés lo hizo en 86 kg.

    Wilfredo Steven López (izq.) obtuvo la medalla de oro, Orlando Arispe (cen.) capturó la de plata y Ángel Cortes (der.) se quedó con la presea de oro en lucha libre. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Además, Orlando Arispe sumó la medalla de plata. Con estas tres preseas, Panamá fue la delegación más condecorada de la disciplina, considerando ambas modalidades.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

