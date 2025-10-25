Panamá brilla en Guatemala con medallas y triunfos en múltiples disciplinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación panameña continuó su paso firme en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, obteniendo medallas en triatlón, karate, lucha y tiro con arco. También logró victorias importantes en sóftbol femenino y fútbol masculino.

Triatlón: Bronce en relevo mixto

La primera medalla del día cayó por medio del relevo mixto de triatlón.

El equipo conformado por María Fernanda Far, Oliver Batista, María Jimena Ansin y Petter Vega conquistó la medalla de bronce con un tiempo de 1:59:33.

Sóftbol: Panamá domina en debut

La selección femenina de sóftbol debutó de la mejor manera posible.

Las canaleras derrotaron a Honduras 13-3, dando un paso firme hacia la conquista de una medalla.

Fútbol: Panamá golea a Costa Rica y pasa como primer lugar del grupo

Las buenas noticias continuaron en el fútbol masculino. La selección Sub-20 de Panamá, dirigida por el mundialista Felipe Baloy, goleó 3-0 a Costa Rica con un gol de Josué Vergara y un doblete de Héctor Ríos.

El equipo avanzó a semifinales y se enfrentará a El Salvador, buscando asegurar una medalla para Panamá. El partido está programado para las 4:30 p.m. (hora de Panamá).

Tiro con arco: Gisela Cowan Chang cosecha segunda medalla de plata

Gisela Cowan Chang, quien ya había ganado una de plata por equipos, sumó otra medalla de plata en recurvo individual a 70 metros.

En su camino a la final, venció a la panameña Emma Durán en cuartos, a la guatemalteca Sarah Stahl en semifinales, y cayó ante la salvadoreña Ana Beatriz Cea en el duelo por el oro.

Karate: Panamá logra medalla de bronce en kumite por equipo

El equipo de karate de Panamá obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de kumite por equipo.

Los representantes fueron Luis Gálvez, Cristian Tello, Alberto Gálvez, Marwan Zayed y Marvin Grimas.

Lucha: Panamá cierra su participación con broche de oro y como mejor delegación

Panamá cerró su participación en lucha con broche de oro, conquistando dos medallas de oro y una de plata en la jornada final. Wilfredo Steven López se llevó el oro en lucha libre (65 kg) y Ángel Cortés lo hizo en 86 kg.

Además, Orlando Arispe sumó la medalla de plata. Con estas tres preseas, Panamá fue la delegación más condecorada de la disciplina, considerando ambas modalidades.