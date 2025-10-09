Panamá busca cambiar la historia en el estadio Cuscatlán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá volverá a pisar un terreno históricamente complicado como el estadio Cuscatlán de San Salvador. El próximo 10 de octubre, la selección dirigida por Thomas Christiansen afrontará un duelo clave ante El Salvador por la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026, con la estadística completamente en contra: seis visitas, seis derrotas.

Los antecedentes son contundentes. Desde 1976, cuando El Salvador venció 4-1 en el primer duelo eliminatorio entre ambos en el Cuscatlán, Panamá nunca ha logrado romper la barrera de la derrota. En seis enfrentamientos oficiales en San Salvador, el balance es totalmente adverso, con marcadores que reflejan tanto la superioridad local como la dificultad de los canaleros para manejar la presión ambiental de un estadio siempre lleno y fervoroso.

🇸🇻💪 La semana comenzó con intensidad para #LaSelecta



El equipo nacional continuó su preparación con miras a los compromisos ante Panamá y Guatemala, afinando cada detalle para la fase final rumbo al Mundial 2026 ⚽🔥



💙 Trabajo, entrega y pasión por El Salvador#ElSalvador… pic.twitter.com/JZRAyrHq7E — La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 7, 2025

En la ruta a Argentina 1978, fue goleada por 4-1. Cuatro años más tarde, rumbo a España 1982, el resultado se repitió. En 1996, Panamá estuvo cerca de lograr al menos un punto, pero terminó cayendo 3-2 con doblete de Jorge Dely Valdés en las eliminatorias hacia Francia 1998.

El patrón se repitió en las campañas siguientes: 2-1 en 2004 (rumbo a Alemania 2006), 3-1 en 2008 (rumbo a Sudáfrica 2010) y 1-0 en 2021 (rumbo a Catar 2022), con gol de Enrico Dueñas.

Un nuevo reto en una fecha simbólica

El 10 de octubre no es una fecha cualquiera para Panamá. Fue ese mismo día, en 2017, cuando el país logró su histórica clasificación al Mundial de Rusia, con el recordado gol de Román Torres ante Costa Rica. Ocho años después, los panameños vuelven a jugar en una jornada con carga simbólica, ahora con la oportunidad de escribir un capítulo distinto en su historia eliminatoria.

En lo deportivo, Panamá llega con dos puntos tras empatar frente a Surinam y Guatemala, mientras que El Salvador suma tres unidades y marcha segundo del Grupo A, tras vencer a los chapines como visitante y perder en casa ante los surinameses, que lideran con cuatro puntos.

Para Christiansen y sus dirigidos, el reto no será solo táctico, sino psicológico para romper un maleficio de casi cinco décadas en un escenario que siempre le ha sido esquivo.

El Cuscatlán volverá a ser el escenario y Panamá, una vez más, buscará reescribir su historia en el Coloso de Monserrat. El juego está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora de Panamá).