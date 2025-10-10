Panamá busca cerrar en alza el Mundial Amateur en Singapur

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes 10 de octubre, Panamá completó su tercer día de competencia en el Mundial de Golf Amateur por Equipos Singapur 2025. Los panameños, a pesar de lograr su mejor salida colectiva hasta el momento, se mantuvieron en la posición número 34 de 36.

La tabla general por equipos sigue siendo liderada cómodamente, por segundo día consecutivo, por Sudáfrica, con 26 golpes bajo par. El podio lo completan Australia y México, ambos con –15, mientras que Inglaterra (–12) y Francia (–11) cierran el top cinco.

Panamá firmó su mejor ronda del torneo este viernes, con 147 golpes totales (+3 sobre par). En las dos jornadas previas había registrado 150 golpes (+6 sobre par). Con un acumulado de +15, los istmeños se mantienen por encima de Guam (+30) y Zimbabue (+38).

Omar Tejeira, uno de los mejores golfistas panameños de la actualidad, brilló en el tercer día al completar 72 golpes (en par), sumándose por primera vez a la sumatoria panameña en el torneo.

Gracias a su actuación, Tejeira subió al puesto 96 en la clasificación individual, con +11 en tres días, igualando con Miguel Ordóñez, quien también acumula +11 tras una ronda de 76 golpes (+4) este viernes.

Raúl Carbonell volvió a mostrar solidez, repitiendo 75 golpes (+3) por segundo día consecutivo. Sus 75, junto a los 72 de Tejeira, dieron el total de 147 que registró Panamá hoy.

Carbonell se mantiene como el mejor panameño del certamen, con +8 acumulado, ocupando la posición 81 de la tabla individual.

Panamá cerrará su participación en el certamen este sábado, con el objetivo de lograr su mejor actuación individual y colectiva.

Omar Tejeira será el primer panameño en salir, a las 8:21 a.m. (7:21 p.m. hora de Panamá) , acompañado por Munesu Chimhini (Zimbabue) y Redge Camacho (Guam) .

Lo seguirá Miguel Ordóñez a las 8:32 a.m. (7:32 p.m. hora de Panamá) , junto a Elton Zulu (Zimbabue) e Ivan Sablan (Guam) .

Raúl Carbonell cerrará la participación panameña a las 8:43 a.m. (7:43 p.m. hora de Panamá), en compañía de Darlington Chikanyambidze (Zimbabue) y Markus Nanpei (Guam).