Panamá busca el liderato del Grupo A ante un peligroso Surinam

Luego de ganar por primera vez en su historia por eliminatorias en el Estadio Cuscatlán, Panamá saldrá este martes al Estadio Rommel Fernández con la misión de vencer a Surinam y establecerse en la cima del grupo.

Con una victoria, Panamá llegará a ocho puntos en cuatro partidos, colocándose en solitario en el primer lugar del Grupo A y a tiro de clasificar a su segundo Mundial.

Lo que está en juego

Más allá de la alegría y el alivio que trajo la victoria del viernes, aún nada está definido. Surinam y Panamá, con cinco puntos cada uno, mantienen una leve ventaja sobre El Salvador (3) y Guatemala (2).

Los canaleros tienen que aprovechar que dependen de sí mismos, que juegan de local y que están ante la oportunidad de darle un golpe al actual rival directo por el cupo al Mundial. De no triunfar, el destino deja de estar en nuestras manos. La diferencia de gol con Surinam actualmente no nos favorece.

El Salvador vs. Guatemala: ¿qué conviene?

Cuando esté rodando el balón para el segundo tiempo en el Estadio Rommel Fernández, se estará dando el pitazo inicial en el Cuscatlán para el partido entre El Salvador y Guatemala. Por más que si ganamos, ninguno de los dos nos puede alcanzar, ese enfrentamiento igual tiene implicaciones importantes.

El Salvador, con tres puntos, está a dos de Panamá y Surinam. Si ganan los salvadoreños y Panamá y Surinam empatan, los tres equipos entrarían a la última fecha igualados en seis puntos. Guatemala, con dos, solo nos podría igualar si gana y lo indeseable ocurre en Panamá.

El resultado más beneficioso es un empate, y seré claro por qué. Panamá está obligado a ganar, no solo por el hecho de jugar de local, sino que también existe el condimento extra de que una victoria y un empate entre chapines y cuscatlecos abriría una brecha de tres puntos sobre Surinam, cuatro sobre El Salvador y cinco sobre Guatemala, a falta de seis puntos por jugarse.

Podemos hacer las matemáticas y analizarlo, pero prefiero dejarlo ahí.

Las claves del partido

Mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por las emociones: Jugar en casa, en el Rommel, es un gran plus para la selección por todo lo que representa y lo que significa hacerlo frente a tu afición. De la misma manera, te puede jugar en contra. Los once jugadores que salgan a la cancha tienen que hacerlo con la cabeza fría, con paciencia y con la conciencia de que, si logran plasmar su idea de juego, las cosas saldrán como tienen que salir. Si salen con desesperación en búsqueda de un primer gol que los tranquilice a ellos y a la afición, nos puede jugar en contra. Ya lo sufrimos y pagamos en el empate contra Guatemala, y casi pasa en San Salvador, donde por poco nos anotan en el primer minuto. La paciencia y el control de las emociones serán fundamentales.

No subestimar a Surinam: Uno pensaría que un equipo se crece más jugando de local que de visitante, pero con Surinam ha ocurrido lo opuesto. Tras el empate sin goles ante Panamá, que pudo haber ido para cualquier lado, Surinam dio el primer batacazo de la eliminatoria triunfando en San Salvador. El viernes pasado volvieron a dejar puntos en casa, empatando sobre el final cuando todo indicaba que perderían ante Guatemala. En Surinam juegan en césped artificial, pero el hecho de que la mayoría de sus futbolistas militen en Europa, en césped natural, puede explicar por qué han rendido mejor fuera de casa.

No soltar el pie del acelerador: En los últimos 15 minutos en San Salvador, Panamá se dedicó a proteger el resultado y le dio al rival la libertad de tomar posesión del balón y atacar. Esto no puede volver a ocurrir, mucho menos en el Rommel. Panamá tiene que ser protagonista siempre en esta eliminatoria, especialmente en casa. La mejor defensa es tener el balón. Si vas ganando y tienes la pelota, el rival tendrá pocas oportunidades de revertir el marcador.

Predicción

Este no será un partido fácil. Por muchos factores puede ser uno de los más complicados de esta fase de clasificación.

Panamá tiene todas las armas a su disposición para sacar el resultado y, con el respaldo del Rommel, siento que se impondrá por 2-0.

El partido está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio Rommel Fernández.