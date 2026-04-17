Panamá busca sellar su clasificación ante Cuba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto istmeño irá por todo en el estadio Estadio Universidad Latina, con el objetivo de sostener el liderato y sellar su boleto al Campeonato Femenino de Concacaf.

La selección femenina de Panamá afrontará esta noche su partido más importante de la fase de clasificación, cuando se mida ante Cuba en un duelo directo que definirá el primer lugar del grupo y el único boleto al Campeonato Femenino de Concacaf.

El compromiso se disputará en el Estadio Universidad Latina, desde las 7:00 p.m., en un escenario donde La Roja ha construido una campaña sólida que la tiene como líder del grupo.

“Estamos ante otra final, ya les decía a las chicas que nos quedaban dos finales. Hemos sacado la primera adelante y ahora nos queda esta última, otro partido a vida o muerte. Ellas lo saben, tienen que afrontarlo con tranquilidad, pero sabiendo que es una final también”, dijo Toña Is, entrenadora de la selección femenina.

“Ha sido una semana larga, se ha trabajado en diferentes aspectos y también saben manejar el grupo porque empieza esa ansiedad también”, añadió.

¡TABLA DE POSICIONES👊🏼!



Después de la victoria ante Aruba🇦🇼, así queda la tabla de posiciones del Grupo E de las Clasificatorias rumbo a la @ConcacafW 🏆. pic.twitter.com/U1VbYF3ycv — FEPAFUT (@fepafut) April 10, 2026

El equipo dirigido por Is llega en un momento positivo, tras encadenar tres victorias en el torneo. Panamá abrió su participación con triunfos contundentes como visitante frente a Curazao (1-6) y San Cristóbal y Nieves (0-3), resultados que marcaron el tono de su rendimiento.

“Hemos tenido ahora más días para trabajar, hemos estado controlando mucho a las chicas para que lleguen en las mejores condiciones posibles a este partido”, manifestó Is, quien ve a sus jugadoras mentalizadas para este decisivo encuentro.

“Saben de la importancia del partido y entonces tanto las que vayan a jugar como las que estarán en el banquillo o en la grada van a ser como si estuvieran jugando en el campo. Al final eso es lo que queremos, que sea un equipo, que sea una familia y que todas nos apoyemos", añadió.

¡TRIUNFO PANAMEÑO 🔥🇵🇦🤩!



Gran victoria de nuestra Selección Femenina #PanamáMayor🇵🇦 ante Aruba 🇦🇼 y nos ponemos a una victoria de clasificar al @ConcacafW 🏆



🇵🇦3-1🇦🇼

⚽️Riley Tanner, Arlen Hernández y Karla Riley.



🏟️Estadio Universidad Latina, Penonomé

📺 @tvmaxdeportes y… pic.twitter.com/TGADF8EtEO — FEPAFUT (@fepafut) April 10, 2026

Posteriormente, el conjunto nacional superó 3-1 a Aruba en Penonomé, en un partido donde tuvo que exigirse más de lo esperado, pero en el que mostró capacidad de reacción para mantener su invicto y asumir el liderato del grupo.

En este partido, los goles fueron obra de Riley Tanner (16′), Arlen Hernández (28′) y Karla Riley (73′). El conjunto de Aruba inició ganando el partido con el tanto de Vanessa Susanna (5′).

“Hemos trabajado todo tipo de situaciones para que las chicas estén preparadas de cara al partido”, señaló la técnico.

“Comentándoles que es importante la portería cero, y que en caso de que nos hagan un gol, porque puede pasar, igual con Aruba, que sepan tener esa tranquilidad para remontar el partido”.

Con este panorama, el enfrentamiento ante Cuba se presenta como una final anticipada, en la que ambos equipos se juegan la clasificación a la siguiente fase del torneo. Solo el primer lugar avanzará al Campeonato Femenino de Concacaf, previsto para noviembre de 2026, el cual otorgará cuatro cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos plazas para el repechaje intercontinental.

“Cuba tiene jugadoras arriba rápidas que tenemos que tener cuidado, un equipo que se defiende muy bien, vamos a ver cómo salen”, expresó la entrenadora sobre el rival.

“Hemos trabajado Plan A y plan B para estar preparadas con lo que salgan y cómo salgan. Sabemos que necesitan ganar sí o sí”, concluyó.