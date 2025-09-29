Panamá busca sus primeros puntos ante Ucrania en el Mundial Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol Sub-20 de Panamá afrontará este martes 30 de septiembre su segundo compromiso en la Copa del Mundo Chile 2025, cuando se mida ante Ucrania por la jornada dos del Grupo B.

La Rojita, dirigida por Jorge Dely Valdés, llega con la necesidad de sumar puntos luego de su ajustada derrota 3-2 ante Paraguay en el debut.

Pese al revés, el conjunto panameño mostró pasajes de buen fútbol y capacidad de reacción, dejando sensaciones positivas para este nuevo desafío.

¡FINAL DEL PARTIDO! #PanamáSub20🇵🇦 cae en su primer partido del grupo 🅱️ ante Paraguay en el arranque del Mundial Sub-20 🏆 Chile 2025.



¡A levantarse y seguir muchachos, esto continúa 🇵🇦!



🇵🇾 3-2 🇵🇦

⚽️M. Krug

⚽️G. Herbert



🏆 U20WC

🏟️ Elías Figueroa #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/IaOrfv9UMz — FEPAFUT (@fepafut) September 28, 2025

En su estreno, Panamá golpeó temprano con el gol de Martín Krug al minuto 5, pero Paraguay igualó las acciones con tanto de Alexandro Maidana (42’). En el complemento, los guaraníes se adelantaron por intermedio de Enso González (62’), aunque Giovany Herbert (76’) devolvió la esperanza con un gran remate. Sin embargo, en el tiempo añadido, Tiago Caballero (90+4’) selló la victoria sudamericana.

Ahora, el elenco nacional se enfrentará a una Ucrania que llega con confianza tras su triunfo 3-1 sobre Corea del Sur en la primera jornada. Los europeos mostraron solidez ofensiva y orden táctico, características que los convierten en un rival exigente en la lucha por la clasificación.

⚽️ La @Albirroja y @fepafut nos obsequiaron un partidazo en el comienzo de la Copa Mundial Sub-20. 🙌#U20WC pic.twitter.com/yO11TYpJoy — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 28, 2025

Este compromiso marcará el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos países. El primero se dio en la edición de 2005, disputada en Países Bajos, donde los ucranianos se impusieron 3-1 en el estadio Galgenwaard de Utrecht.

Panamá, que cumple su séptima participación en una Copa del Mundo Sub-20, buscará sumar por primera vez en esta edición y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. El combinado nacional ha dicho presente anteriormente en Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015 y Polonia 2019, consolidándose como una selección con regularidad en la categoría.

Para los dirigidos por Dely Valdés, el reto será mantener la intensidad y corregir detalles defensivos ante una Ucrania que mostró pegada. El encuentro se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, a partir de las 3:00 p.m.