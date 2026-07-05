Panamá busca un triunfo histórico para iniciar con mejor panorama la fase final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Argentina acumula once victorias consecutivas sobre Panamá y no pierde frente a los centroamericanos desde hace más de dos décadas.

Con el boleto a la fase final de las eliminatorias FIBA América ya asegurado, la selección de Panamá afrontará este domingo (7:10 p.m.) un desafío que puede marcar la diferencia en su camino hacia el Mundial de Catar 2027.

El quinteto nacional recibirá a Argentina en la Arena Roberto Durán con la misión de conseguir una victoria que no solo tendría un enorme valor anímico, sino que también mejoraría su posición de partida en la siguiente ronda del clasificatorio.

El triunfo del pasado jueves por 83-70 sobre Cuba permitió a los dirigidos por el puertorriqueño Nelson Colón asegurar uno de los tres boletos del grupo D. Sin embargo, el trabajo aún no está terminado, ya que el resultado frente a los argentinos será arrastrado a la fase final de las eliminatorias.

Eso significa que Panamá iniciará la próxima ronda con marca de 0-4 si vuelve a caer ante la Albiceleste, o con un mucho más alentador registro de 1-3 si logra dar la sorpresa ante uno de los gigantes del continente.

El panorama cobra mayor relevancia al recordar que Panamá perdió sus tres compromisos previos de esta fase. En noviembre cayó en sus dos enfrentamientos frente a Uruguay y, en marzo, fue superado por Argentina con marcador de 101-75 en un partido disputado en Mar del Plata.

Aquella noche, los argentinos marcaron diferencias desde el primer cuarto y terminaron imponiéndose con parciales de 29-18, 19-23, 23-17 y 30-17. Facundo Campazzo y Gabriel Deck lideraron la ofensiva con 25 puntos cada uno, dejando claro el nivel de una plantilla acostumbrada a competir en la élite del baloncesto internacional.

Aunque ambos equipos ya están clasificados, ninguno afrontará el compromiso como un simple trámite. Cada victoria cuenta para la siguiente fase, donde los tres mejores del grupo D a Canadá y otros dos clasificados por el grupo B. Los tres primeros de ese hexagonal obtendrán el boleto directo al Mundial de Catar 2027, mientras que el cuarto disputará un repechaje.

Panamá sabe que comenzar la ronda definitiva con una victoria en el bolsillo podría convertirse en un factor determinante dentro de algunos meses.

“Todos saben la calidad y los jugadores que representa y que trae el equipo de Argentina. Será un partido diferente y tenemos que estar todos en la misma página”, señaló el entrenador Nelson Colón, quien destacó que el equipo llega mejor preparado que en la ventana anterior gracias al tiempo de trabajo acumulado durante las últimas semanas.

Por su parte, el base Iverson Molinar considera que el duelo servirá para medir el verdadero nivel del equipo.

“Nos servirá para saber cómo está nuestro nivel y competir con uno de los más grandes del mundo”, afirmó el jugador panameño.

Argentina aterriza en Ciudad de Panamá con la confianza de haber asegurado también su clasificación tras derrotar el jueves a Uruguay por 91-76 en Montevideo. Uno de los protagonistas de ese encuentro fue Leandro Bolmaro, quien firmó una destacada actuación con 22 puntos y llegará como una de las principales amenazas ofensivas para la defensa panameña.

Además de Bolmaro, el entrenador Pablo Prigioni cuenta con una plantilla repleta de talento, encabezada por Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck y Nicolás Brussino, jugadores con amplia experiencia en competiciones internacionales.

La historia tampoco favorece al conjunto panameño

Argentina acumula once victorias consecutivas sobre Panamá y no pierde frente a los centroamericanos desde hace más de dos décadas. La última victoria panameña ocurrió el 30 de agosto de 2005 durante el Campeonato FIBA Américas celebrado en Santo Domingo, cuando el equipo nacional sorprendió con un triunfo por 89-84.

Aquella noche, Jair Peralta lideró la ofensiva con 24 puntos y Danilo Pinnock añadió 21, incluyendo una espectacular volcada sobre Guillermo Kammerichs que quedó grabada como una de las imágenes más recordadas de ese torneo. Antonio García también brilló con 13 puntos y 16 rebotes para sellar una de las victorias más importantes en la historia del baloncesto panameño.

Desde entonces, la Albiceleste ha dominado completamente la serie. Las once victorias consecutivas incluyen enfrentamientos en la AmeriCup, las Ventanas FIBA y los Juegos Panamericanos. En el historial oficial, Argentina suma 16 triunfos frente a apenas tres de Panamá.