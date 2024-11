Panamá busca vencer a Puerto Rico para acercarse a la clasificación en el Premier 12

Escuchar audio noticia

La selección de béisbol de Panamá buscará este jueves, 14 de noviembre, una victoria importante contra Puerto Rico para meterse de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda del Premier 12, en el estadio Santa Teresita, en Tepic, México.

Los dirigidos por José Mayorga buscarán su tercer triunfo en este torneo, luego de vencer a Venezuela (4-2) y México (3-2). Las derrotas han sido frente a Países Bajos (9-8) y Estados Unidos (9-3).

El conjunto puertorriqueño llegará a este encuentro con marca de 1-3, luego de caer ayer martes 5-2 ante la novena venezolana.

🇻🇪🔝 A key win for Venezuela and it's in control of their destiny! #Premier12 pic.twitter.com/T9aEUQ2ni9 — Premier12 presented by RAXUS (@Premier12) November 13, 2024

Competencia

El sistema de competencia tiene contemplado que los dos primeros puestos de cada grupo avancen a la súper ronda, que se disputará en Tokio, Japón.

En el grupo B, con sede en territorio japonés, juegan República Dominicana, Taiwán, Australia, Cuba, Corea del Sur y Japón.

🇵🇦🔝 Panama defeat Venezuela and even their record 1-1!#Premier12 pic.twitter.com/uzHS7eqaOv — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) November 10, 2024

Este torneo ha sido dominado por los países asiáticos en las primeras dos ediciones, luego de que Corea del Sur ( 2015) y Japón (2019) se llevaran las dos primeras ediciones.