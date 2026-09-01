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    Ventana 4

    Panamá cae 100-82 ante Bahamas en clasificatorio para la Copa del Mundo

    Henry Cárdenas P.
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    Panamá cae 100-82 ante Bahamas en clasificatorio para la Copa del Mundo
    El equipo panameño tiene registro de 2-6 en la segunda ronda de clasificación. Cortesía

    La selección mayor de baloncesto de Panamá sufrió su segunda derrota en la Ventana 4 de la ronda clasificatoria de las Américas para la Copa del Mundo frente a su similar de Bahamas por tablero de 100 a 82.

    El partido se realizó en el gimnasio Sir Kendal Isaacs, en Nassau, Bahamas, escenario donde los locales dominaron la primera mitad con un parcial de 52-34.

    Los mejores por Bahamas fueron V. J. Edgecombe Jr. con 25 puntos, 4 rebotes (todos defensivos) y 3 asistencias; Buddy Hield con 19 tantos, 9 rebotes y 2 asistencias; y Kay Jones con 16 puntos, 11 rebotes y 6 tapones.

    Por Panamá sobresalieron Ricardo Lindo Jr. con 20 tantos, 9 rebotes y 2 asistencias; Eric Romero con 19 puntos y 4 rebotes; y Luis Rodríguez Jr. con 18 tantos, 10 rebotes y 2 asistencias.

    Tras ocho partidos en el Grupo F, en la segunda ronda, Panamá está en la última posición con marca de 2-6, mientras que la llave la lidera Canadá con 8-0.

    La segunda plaza la ocupa Uruguay con 6-2, seguida de Argentina con el mismo registro de 6-2, Bahamas 4-4 y Puerto Rico 2-6, al igual que los canaleros.

    Las tres mejores selecciones de cada grupo clasifican de forma directa a la Copa del Mundo 2027, mientras que el último boleto será para el mejor cuarto lugar entre ambos grupos de esta ronda clasificatoria. En total, siete equipos del continente americano conseguirán el pase al torneo mundial.

    En la Ventana 5, Panamá recibirá la visita de Puerto Rico el 26 de noviembre y de Bahamas el 29 de noviembre; ambos partidos se jugarán en la Arena Roberto Durán.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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