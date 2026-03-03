Panamá, 03 de marzo del 2026

    Béisbol

    Panamá cae 11-1 ante los Yankees en su primer ensayo rumbo al Clásico Mundial

    El equipo istmeño se enfrentará este miércoles a los Tigres de Detroit, en el segundo encuentro de preparación.

    Humberto Cornejo
    Jorge García lanzó una entrada completa, en la que permitió dos imparables y dos carreras. Fotos: Cortesía/Fedebeis

    La selección de béisbol de Panamá tuvo un duro primer termómetro en su camino al Clásico Mundial de Béisbol, al caer 11-1 frente a los Yankees de New York, en el George M. Steinbrenner Field.

    Más allá del abultado marcador, el compromiso dejó lecturas claras, ya que la novena istmeña enfrentó a un rival que capitalizó cada oportunidad ofensiva y expuso detalles que el cuerpo técnico deberá ajustar antes del debut oficial.

    Los Bombarderos del Bronx fabricaron carreras en la primera, cuarta, quinta, sexta y octava entrada, descifrando los envíos de Jorge García, Erian Rodríguez, Alberto Baldonado, Darío Agrazal y Humberto Mejía. La ofensiva neoyorquina fue eficiente, sin desperdiciar corredores en circulación.

    José Caballero y Enrique Bradfield Jr. fueron titulares por Panamá. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Destacaron Ryan McMahon, quien bateó de 3-2 con dos empujadas y una anotada, y Max Schuemann, de 3-1 con una producida. El resto de la alineación incluyó a Trent Grisham, Ben Rice, Jasson Domínguez, Giancarlo Stanton, Paul DeJong, J.C. Escarra y Yanquiel Fernández, un grupo con poder y experiencia.

    Dentro de un panorama complejo para el pitcheo, el derecho Miguel Cienfuegos dejó una grata impresión. Trabajó dos episodios en los que permitió apenas un imparable y, en el tercer capítulo, retiró en orden a Grisham, Rice y Domínguez, mostrando control y agresividad en la zona.

    Otro que destacó fue el chiricano Javy Guerra, al trabajar una entrada perfecta, en la que ponchó a un bateador. Guerra alcanzó las 97 millas por hora en sus envíos.

    Fried silenció los bates panameños

    La ofensiva panameña tampoco encontró respuestas ante el zurdo estelar Max Fried, quien en tres entradas solo permitió un imparable, concedió una base por bolas y recetó un ponche.

    El primer hit llegó en la parte alta del segundo episodio, cuando Johan Camargo conectó un batazo por encima de la segunda base. El segundo incogible no se produjo hasta el sexto capítulo, con sencillo de Jhonny Santos al jardín izquierdo, quien había ingresado en reemplazo de Allen Córdoba.

    José Mayorga junto a su cuerpo técnico antes de iniciar el partido. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Panamá descontó en el octavo episodio. Enrique Bradfield Jr. abrió la entrada con un imparable por tercera, se robó segunda y tercera, y fue remolcado por Rubén Tejada con conexión a la inicial. Tejada había ingresado por José Caballero.

    El encuentro también permitió observar lo que podría ser el cuadro titular del equipo dirigido por José Mayorga, al ubicar a Allen Córdoba en el jardín izquierdo, Edmundo Sosa en la antesala, Miguel Amaya en la receptoría, Johan Camargo en primera base, José Ramos en el jardín derecho, Leonardo Jiménez en la segunda almohadilla y Bradfield en el jardín central. El designado fue Christian Bethancourt.

    Ajustes antes del debut

    Este fue el primero de dos partidos de preparación para Panamá. El próximo compromiso será este miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit, en el último ensayo antes de enfrentar, el viernes 6 de marzo a Cuba en el estreno del Clásico Mundial.

    El marcador fue amplio, pero en este tipo de juegos el resultado es secundario. La prioridad para Panamá es ajustar el pitcheo situacional, mejorar la calidad de los turnos ofensivos y definir roles claros en el bullpen.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

