Panamá cae 9-0 ante Brasil en último partido del Mundial

Brasil cerró la fase de grupos del Mundial de fútbol sala femenino en Filipinas con una contundente goleada 9-0 sobre Panamá, en un partido que tuvo sabor a trámite para las brasileñas, ya aseguradas como campeonas del grupo.

Aun así, la selección sudamericana no bajó el ritmo y firmó una actuación sólida, marcada por la presión alta, la intensidad ofensiva y la pegada que le mantiene como una de las grandes favoritas al título.

El marcador se abrió muy temprano, cuando Panamá sufrió un autogol a los 36 segundos tras una jugada rápida por banda que sorprendió a Kenia Kristel Rangel, que marcó en su meta.

A partir de ahí, Brasil impuso un dominio absoluto. Camila amplió la ventaja a los 3, y Débora Vanin aumentó el 3-0 a los 5, certificando un arranque demoledor. Lediane Marcolan, Tampa, la jugadora de la Roma, que marcó tres goles, apareció por primera vez a los 6 iniciando una noche brillante que la convertiría en la figura del encuentro.

Lucileia se sumó al festival goleador con tantos a los 14 y 17 desbordando con facilidad a la defensa panameña. Simone anotó a los 19 tras una combinación elaborada que dejó sin opciones a la portera rival.

Ya en la segunda mitad, Tampa volvió a destacar con su olfato goleador: firmó su segundo tanto a los 34 minutos y cerró su triplete a los 36, culminando una actuación impecable.

Panamá apenas pudo contener el juego fluido y la velocidad de circulación de una Brasil muy superior en todos los aspectos del juego.

El 9-0 final refleja fielmente lo ocurrido en la pista y deja a las campeonas de grupo con pleno de confianza de cara a los cuartos de final, donde se enfrentará a Japón el día 2 de diciembre.