Panamá cae ante Brasil y se queda con la plata en el ‘flag football’ de los Juegos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Brasil se llevó el oro en el ‘flag football’ masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 con una victoria 34-32 sobre los anfitriones.

El conjunto de Brasil se impuso a Panamá con marcador de 34-32, conquistando la medalla de oro en el flag football masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en el estadio Emilio Royo.

Fue un partido reñido que reflejó el crecimiento del flag football en la región.

El estadio Emilio Royo, recientemente remodelado previo al inicio de los Juegos, vibró con un lleno total. Familiares y aficionados de ambos equipos alentaron sin parar, evidenciando el entusiasmo por una disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lleno total en el estadio Emilio Royo durante las finales de 'flag football' en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. LP/Carlos Vidal-Endara

Brasil abrió el marcador con una recepción de Lorran Da Silva, pero Panamá respondió de inmediato en la siguiente serie con un touchdown de Diego Cedeño.

No obstante, los visitantes siguieron marcando el paso con su ofensiva, anotando nuevamente en pocas jugadas con una recepción de Pedro Andrade.

Los panameños mantuvieron el impulso ofensivo reaccionando con una anotación por aire de Nickolas Martínez.

Recibiendo el balón nuevamente, Brasil procedería a sumar más puntos con otro touchdown, esta vez de Pablo Santiago. Esta vez, Panamá no lograría responder y se fue al descanso abajo 21 a 12.

Aunque los brasileños lograron una ventaja de más de una anotación en el segundo periodo, los panameños reaccionaron con un touchdown de Ismael Jaén. Sin embargo, fallas en los intentos de puntos extra terminaron costando la oportunidad de quedarse con el título.

Por Brasil, Pablo Santiago lideró la ofensiva con tres pases de anotación y un touchdown recibido. También aportaron Ruam Oliveira Da Silva, Leonardo Pessanha de Goes y Pedro Andrade con recepciones para anotar.

El mariscal panameño Carlos Moses finalizó con tres pases de touchdown y una anotación por tierra. Diego Cedeño destacó como principal receptor con dos touchdowns, mientras que Nickolas Martínez sumó otra anotación aérea.

Tras este encuentro, la selección femenina de Panamá disputará también la final por la medalla de oro, enfrentándose al equipo de Venezuela.