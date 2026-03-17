Panamá cae ante Costa Rica en Premundial Sub-17

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá perdió ante Costa Rica en su debut del Premundial Sub-17 y complica su clasificación tras la goleada de México en el grupo.

La selección femenina Sub-17 de Panamá cayó ante Costa Rica por 3-1 en su debut en el Grupo C del Clasificatorio al Mundial Sub-17 Marruecos 2026. El premundial se disputa en el complejo de la Federación de Fútbol de Costa Rica en Alajuela.

Los primeros minutos del partido fueron equilibrados. Costa Rica, impulsada por su condición de local, intentó imponer su ritmo desde el inicio, pero Panamá logró asentarse progresivamente en el terreno de juego.

Las ticas abrieron el marcador en el minuto 29, cuando Isska Chaverri anotó con un disparo que no pudo contener la guardameta panameña.

El gol impulsó anímicamente al equipo local, que amplió la ventaja poco después. En el minuto 35, Lucía Paniaguamarcó el 2-0, colocando a Costa Rica en una posición cómoda.

Antes del descanso, el partido prácticamente quedó sentenciado. Paniagua volvió a aparecer en el minuto 45+4, firmando su doblete y estableciendo el 3-0 a favor de las locales.

En la segunda mitad, Costa Rica manejó el ritmo del partido, priorizando la posesión y el control del desgaste físico ante una Panamá obligada a reaccionar.

Las panameñas lograron descontar en el minuto 57 por medio de Cristabella Ríos, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Con la derrota, Panamá compromete sus opciones de clasificación, especialmente tras la contundente victoria de México por 9-0 sobre Jamaica, resultado que coloca a las mexicanas como líderes del grupo.

El equipo canalero volverá a la acción este jueves 19 de marzo, cuando enfrente a México en un partido programado para la 1:30 p.m. (hora de Panamá).