Panamá cae ante Irlanda en su debut en el Mundial de Catar 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección Sub-17 de Panamá cayó 1-4 ante Irlanda en su debut en el Mundial Catar 2025, disputado en el Aspire Zone de Al Rayyan, en un compromiso donde los europeos impusieron su fortaleza física y su efectividad en el juego aéreo.

Irlanda tomó la iniciativa desde los primeros minutos, aprovechando los espacios y la desconcentración defensiva del conjunto istmeño.

¡FINALIZA EL PARTIDO ⚽️!



Concluye el partido con la selección #PanamáSub17 🇵🇦 cayendo en su debut por 1-4 🆚 Irlanda 🇮🇪 en el Mundial en Catar 🇶🇦.



Próximo partido: 8 de noviembre 🆚 Paraguay 🇵🇾.



🇵🇦 1-4🇮🇪

⚽️ M. Richards

🏟️ Aspire Zone, Doha, QAT 🇶🇦#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wUaTuY5dxQ — FEPAFUT (@fepafut) November 5, 2025

A los 17 minutos, Jaden Umeh abrió el marcador con un potente cabezazo tras un centro desde la banda. Dos minutos más tarde, el equipo panameño lucía desordenado, mientras los irlandeses mantenían el control y generaban peligro constante con la velocidad y potencia del propio Umeh, quien fue un verdadero dolor de cabeza para la zaga panameña.

Con el paso del tiempo, Panamá comenzó a asentarse en el campo. Desde el minuto 26, los dirigidos por Leonardo Pipino mostraron más actitud ofensiva. Pablo Aranda y Moisés Richards intentaron inquietar al arquero rival, mientras Estevis López lideraba contragolpes con gran velocidad. Sin embargo, Irlanda continuó siendo más efectiva. A los 32 minutos, Michael Noonam estrelló un remate en el travesaño y, tres minutos después, Kian McMahom amplió la ventaja con el 2-0.

Antes del descanso, el arquero Adamir Aparicio se convirtió en figura al detener varias acciones claras de gol, mientras Panamá intentaba reaccionar con una llegada de Jossimar Insturain, quien no logró definir dentro del área al 45+2’.

En la segunda mitad, Irlanda mantuvo el dominio. Michael Noonam marcó su doblete al minuto 58 con otro cabezazo impecable, y tres minutos después, Max Kovaleskis aprovechó una desatención defensiva para poner el 4-0.

A pesar del marcador adverso, Panamá no bajó los brazos. Moisés Richards lideró los intentos ofensivos y, tras varios avisos, encontró recompensa al minuto 88, aprovechando una asistencia de Joseph Pacheco para marcar el descuento. En el cierre del partido, el propio Pacheco volvió a generar peligro, dejando buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

La Rojita Sub-17 volverá a la acción el 8 de noviembre ante Paraguay, en el Aspire Zone – Pitch 4, y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, en el Aspire Zone – Pitch 1.