Panamá cae ante Jamaica en partido amistoso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección femenina de fútbol de Panamá perdió este viernes 5 de junio ante Jamaica por 1-0, en partido amistoso realizado en el estadio Rommel Fernández.

Las dirigidas por Toña Is continúan con su preparación de cara a los próximos partidos de la eliminatoria para la Copa del Mundo 2027.

El onceno de Jamaica se llevó la victoria con un gol de Shania Hayles al minuto 25.

Ambos equipos sostendrán su segundo partido amistoso este lunes 8 de junio en el Rommel Fernández, a partir de las 8:00 p.m.

Estos dos partidos de la selección panameña forman parte de la preparación para la siguiente ronda del Campeonato Concacaf W, en la que se medirá a Canadá el 28 de noviembre.

Los cuartos de final se jugarán en Estados Unidos entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre. En esta ronda también se jugarán los partidos Estados Unidos vs. El Salvador, México vs. Haití y Jamaica vs. Costa Rica.

Los ganadores de estos partidos clasificarán de forma directa al Mundial. En tanto, los equipos perdedores tendrán que jugar en la ronda denominada play-in para buscar los dos cupos disponibles para el Clasificatorio con miras al Mundial de 2027.