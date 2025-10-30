Panamá cae ante Nicaragua y se queda con el segundo lugar del baloncesto masculino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de baloncesto masculina de Panamá dejó escapar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer ante Nicaragua en la final, a pesar de tener una ventaja de 11 puntos al inicio del último cuarto.

El primer cuarto del partido perteneció por completo a Panamá. Desde el principio, el equipo canalero estableció su ritmo de juego, dominando dentro de la pintura y provocando faltas que le permitieron convertir tiros libres.

Los rebotes defensivos jugaron un papel clave y, luego de los primeros 10 minutos, Panamá ganaba 22-17. En total, el equipo capturó siete rebotes defensivos en el primer parcial.

En el segundo cuarto, Nicaragua desplegó mejor su ofensiva y acortó la distancia. Panamá alcanzó su máxima ventaja de la primera mitad (42-33) a falta de 4:35 en el parcial. Sin embargo, los nicaragüenses fueron reduciendo poco a poco el marcador, y el primer tiempo terminó con Panamá liderando 44-40.

Ethan Brown y Johnny Murillo fueron claves para Panamá en la primera mitad, anotando 13 y 12 puntos respectivamente, mientras que Joost West, con 11 puntos, fue el mayor anotador nicaragüense.

La tónica continuó en el tercer cuarto, con Panamá imponiéndose desde temprano y retomando una ventaja de nueve puntos. Luis Poyatos anotó un triple y Ethan Brown añadió dos más para colocar el marcador 49-40 en el primer minuto del cuarto.

La efectividad de Nicaragua seguía baja, lo que Panamá aprovechó para ampliar su ventaja hasta 57-42 a falta de 5:16. Pero la desventaja despertó a los nicaragüenses, que anotaron seis puntos consecutivos y redujeron la diferencia a nueve.

Pedro Pitti fue determinante al final del tercer cuarto, con una jugada de dos puntos más falta convertida que llevó el marcador a 60-52 y permitió a Panamá entrar al último parcial 67-59 arriba.

El último cuarto comenzó con Pitti encendido, anotando un triple para poner el 70-59, pero Nicaragua respondió rápidamente con cuatro unidades para acercarse 70-63.

Los nicaragüenses insistieron con tiros de tres, sin éxito al principio, hasta que ajustaron su estrategia y comenzaron a penetrar en la pintura, sumando seis puntos seguidos que redujeron la diferencia a un punto (70-69).

El descalabro panameño llegó cuando Nicaragua tomó la delantera por primera vez en la segunda mitad a falta de 4:35, y luego amplió la diferencia a tres (73-70), completando una racha de 10 puntos consecutivos.

Panamá no logró reaccionar ante el cambio táctico de su rival, que cerró el partido con una racha total de 19-3 en los últimos nueve minutos, arrebatándole el oro a los canaleros.

Ethan Brown con 21 puntos y Johnny Murillo con 15 fueron los mayores anotadores de Panamá, mientras que Joost West con 22 y David Watson con 16 lo fueron para Nicaragua.