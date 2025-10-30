Panamá, 30 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUEGOS CENTROAMERICANOS

    Panamá cae ante Nicaragua y se queda con el segundo lugar del baloncesto masculino

    Jaime Heilbron
    La selección masculina de baloncesto de Panamá tuvo una participación destacada en los Juegos Centroamericanos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    La selección de baloncesto masculina de Panamá dejó escapar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer ante Nicaragua en la final, a pesar de tener una ventaja de 11 puntos al inicio del último cuarto.

    El primer cuarto del partido perteneció por completo a Panamá. Desde el principio, el equipo canalero estableció su ritmo de juego, dominando dentro de la pintura y provocando faltas que le permitieron convertir tiros libres.

    Los rebotes defensivos jugaron un papel clave y, luego de los primeros 10 minutos, Panamá ganaba 22-17. En total, el equipo capturó siete rebotes defensivos en el primer parcial.

    En el segundo cuarto, Nicaragua desplegó mejor su ofensiva y acortó la distancia. Panamá alcanzó su máxima ventaja de la primera mitad (42-33) a falta de 4:35 en el parcial. Sin embargo, los nicaragüenses fueron reduciendo poco a poco el marcador, y el primer tiempo terminó con Panamá liderando 44-40.

    Ethan Brown y Johnny Murillo fueron claves para Panamá en la primera mitad, anotando 13 y 12 puntos respectivamente, mientras que Joost West, con 11 puntos, fue el mayor anotador nicaragüense.

    La tónica continuó en el tercer cuarto, con Panamá imponiéndose desde temprano y retomando una ventaja de nueve puntos. Luis Poyatos anotó un triple y Ethan Brown añadió dos más para colocar el marcador 49-40 en el primer minuto del cuarto.

    La efectividad de Nicaragua seguía baja, lo que Panamá aprovechó para ampliar su ventaja hasta 57-42 a falta de 5:16. Pero la desventaja despertó a los nicaragüenses, que anotaron seis puntos consecutivos y redujeron la diferencia a nueve.

    Pedro Pitti fue determinante al final del tercer cuarto, con una jugada de dos puntos más falta convertida que llevó el marcador a 60-52 y permitió a Panamá entrar al último parcial 67-59 arriba.

    El último cuarto comenzó con Pitti encendido, anotando un triple para poner el 70-59, pero Nicaragua respondió rápidamente con cuatro unidades para acercarse 70-63.

    Los nicaragüenses insistieron con tiros de tres, sin éxito al principio, hasta que ajustaron su estrategia y comenzaron a penetrar en la pintura, sumando seis puntos seguidos que redujeron la diferencia a un punto (70-69).

    El descalabro panameño llegó cuando Nicaragua tomó la delantera por primera vez en la segunda mitad a falta de 4:35, y luego amplió la diferencia a tres (73-70), completando una racha de 10 puntos consecutivos.

    Panamá no logró reaccionar ante el cambio táctico de su rival, que cerró el partido con una racha total de 19-3 en los últimos nueve minutos, arrebatándole el oro a los canaleros.

    Ethan Brown con 21 puntos y Johnny Murillo con 15 fueron los mayores anotadores de Panamá, mientras que Joost West con 22 y David Watson con 16 lo fueron para Nicaragua.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

