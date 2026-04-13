Panamá cae ante Paraguay en Suramericanos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Rojita reaccionó y atacó en el segundo tiempo, pero no evitó la derrota 3-1 ante Paraguay.

La selección de Panamá cayó este lunes 13 de abril 1-3 frente a Paraguay, en el torneo de fútbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en un partido donde el conjunto nacional mostró reacción en el complemento, pero no le alcanzó para revertir el marcador.

El equipo paraguayo tomó ventaja temprano en el compromiso. Al minuto 3, Osmar Sosa abrió el marcador, adelantando a su selección en los primeros compases del encuentro.

¡FECHA 1!



La selección masculina #PanamáSub17 🇵🇦 cae por 3-1 🆚 Paraguay 🇵🇾 en su estreno en los @jsjpanama2026 en el CAR.



⚽️ Gol PAN: Joseph Choy



Los dirigidos por el DT Felipe Baloy volverán a jugar este miércoles 15 🆚 Bolivia 🇧🇴 en el Estadio Rommel Fernández, desde las… pic.twitter.com/PEERQfi0AR — FEPAFUT (@fepafut) April 13, 2026

Panamá intentó reorganizarse, pero en la segunda mitad llegó el segundo golpe. Al 59’, Arian Reyes anotó en propia puerta al intentar despejar el balón, ampliando la ventaja para Paraguay.

El conjunto panameño tuvo una oportunidad clara para meterse en el partido al minuto 65, cuando Joseph Choy dispuso de un tiro penal, pero no logró concretarlo.

Sin embargo, la reacción llegó minutos después. Al 72’, el propio Choy se reivindicó con un potente zurdazo al ángulo derecho, descontando para Panamá y devolviendo la esperanza al equipo.

No obstante, Paraguay sentenció el encuentro al minuto 76, nuevamente por intermedio de Osmar Sosa, quien firmó su doblete para establecer el definitivo 3-1.

En los minutos finales, Panamá mantuvo una propuesta ofensiva, generando llegadas y buscando reducir la diferencia, aunque sin éxito en la definición.

Tras este resultado, el equipo nacional se enfocará en sus próximos compromisos del torneo: enfrentará a Bolivia el 15 de abril y posteriormente a Argentina el 17 de abril.

En otro resultado, la selección femenina de futsal perdió 4-0 ante Argentina.

Mañana el equipo femenino vuelve a la cancha del CAR contra Paraguay, desde las 2:45 pm.