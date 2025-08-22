Panamá cae ante Puerto Rico en debut de la FIBA Americup 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional de baloncesto de Panamá perdió ante Puerto Rico por un marcador de 93-59 en su partido inaugural de la FIBA AmeriCup 2025. El torneo, que inició hoy, se celebra en el Polideportivo Alexis Argüello, en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Los boricuas establecieron su dominio desde el primer cuarto. Con mayor eficacia ofensiva, Puerto Rico cerró el parcial inicial con ventaja de 24-17.

En el segundo cuarto, Panamá mostró una ligera mejoría, pero no fue suficiente para recortar la diferencia. Aunque solo perdió ese parcial por tres puntos, la ventaja boricua se amplió a 10 puntos (40-30) al finalizar la primera mitad.

El cansancio y desgaste físico de los últimos días afectó a los panameños en la segunda mitad. Puerto Rico reforzó su control en el tercer cuarto, imponiéndose 25-12 y llevando el marcador a 65-42.

En el último parcial, el partido se le escapó por completo a los dirigidos por Gonzalo García. Una racha de 18-0permitió a los boricuas despegarse definitivamente, cerrando el juego con un contundente 93-59.

Los máximos anotadores de Panamá fueron Luis Rodríguez Jr. (15 puntos) y Guillermo Navarro (10 puntos). La selección panameña volverá al tabloncillo este sábado, cuando enfrente a Canadá a las 10:10 p.m. (hora de Panamá).