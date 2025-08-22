Panamá, 22 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FIBA AMERICUP 2025

    Panamá cae ante Puerto Rico en debut de la FIBA Americup 2025

    Jaime Heilbron
    Panamá cae ante Puerto Rico en debut de la FIBA Americup 2025
    Cortesía: Photo by Maria.

    La selección nacional de baloncesto de Panamá perdió ante Puerto Rico por un marcador de 93-59 en su partido inaugural de la FIBA AmeriCup 2025. El torneo, que inició hoy, se celebra en el Polideportivo Alexis Argüello, en la ciudad de Managua, Nicaragua.

    Los boricuas establecieron su dominio desde el primer cuarto. Con mayor eficacia ofensiva, Puerto Rico cerró el parcial inicial con ventaja de 24-17.

    Panamá cae ante Puerto Rico en debut de la FIBA Americup 2025
    Cortesía: Photo by Maria.

    En el segundo cuarto, Panamá mostró una ligera mejoría, pero no fue suficiente para recortar la diferencia. Aunque solo perdió ese parcial por tres puntos, la ventaja boricua se amplió a 10 puntos (40-30) al finalizar la primera mitad.

    El cansancio y desgaste físico de los últimos días afectó a los panameños en la segunda mitad. Puerto Rico reforzó su control en el tercer cuarto, imponiéndose 25-12 y llevando el marcador a 65-42.

    Panamá cae ante Puerto Rico en debut de la FIBA Americup 2025
    Cortesía: Photo by Maria.

    En el último parcial, el partido se le escapó por completo a los dirigidos por Gonzalo García. Una racha de 18-0permitió a los boricuas despegarse definitivamente, cerrando el juego con un contundente 93-59.

    Los máximos anotadores de Panamá fueron Luis Rodríguez Jr. (15 puntos) y Guillermo Navarro (10 puntos). La selección panameña volverá al tabloncillo este sábado, cuando enfrente a Canadá a las 10:10 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más