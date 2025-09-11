Panamá cae ante Puerto Rico en su debut en la Súper Ronda del Mundial Sub-18

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección Juvenil de Panamá inició con derrota su camino en la Súper Ronda del Campeonato Mundial Sub-18 de Béisbol, que se disputa en Okinawa, Japón, al caer este miércoles por la noche (jueves en la mañana en Japón) 3 carreras por 1 ante Puerto Rico.

El equipo panameño, que tuvo la última palabra en el séptimo episodio, se quedó a las puertas de una remontada. Con las bases llenas y dos outs, William Cutshall dio un rodado al campocorto que derivó en el out forzado en segunda, sellando el triunfo boricua.

La única carrera de Panamá llegó en ese mismo capítulo, cuando Juan Caballero respondió con un sencillo productor que encendió las esperanzas de la novena istmeña. Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente.

Puerto Rico construyó su ventaja temprano. En la alta de la tercera entrada, aprovecharon un descuido del abridor panameño Joel González, quien permitió dos anotaciones. Más tarde, en el séptimo inning, los boricuas sumaron una rayita adicional que puso cifras definitivas.

El zurdo González cargó con la derrota pese a una labor de 4.1 entradas, en las que permitió 4 imparables, 2 carreras (1 limpia), otorgó 2 boletos y recetó 8 ponches.

La victoria correspondió al abridor puertorriqueño Keniel De Jesús, quien en 5.0 entradas mantuvo en blanco a Panamá, cediendo apenas 2 boletos y ponchando a 6.

El encuentro también dejó en evidencia los problemas defensivos de la novena istmeña, que cometió 4 errores.

A la ofensiva, Panamá solo pudo conectar 3 hits en todo el compromiso: Carlos Castillo (de 3-1), Michael Nieto (de 3-1) y Juan David Caballero (de 3-1). Puerto Rico, en cambio, ligó 4 imparables, anotó 3 carreras y cometió un solo error.

Con este resultado, Panamá inicia la Súper Ronda con récord de 0-3, arrastrando además sus derrotas previas ante Estados Unidos y Chinese Taipei en la primera fase.

El próximo compromiso será la madrugada del viernes 29 de agosto a las 4:30 a.m. (hora de Panamá) frente al anfitrión Japón, para luego cerrar ante Corea del Sur en la misma franja horaria del sábado.