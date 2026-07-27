Panamá cae ante Puerto Rico y definirá frente a Nicaragua su pase a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El quinteto femenino Sub-20 perdió 70-61 ante las puertorriqueñas y cerrará la fase de grupos el miércoles 29 de julio.

La selección femenina Sub-20 de Panamá cayó este lunes 70-61 ante Puerto Rico en la Arena Banreservas y dejó para la última jornada la definición de su pase a las semifinales del torneo de baloncesto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El partido fue más equilibrado de lo que sugiere el marcador final. El acta oficial contabilizó 12 cambios de ventaja y cuatro empates.

Puerto Rico no alcanzó su máxima diferencia, de 13 puntos, hasta el último cuarto.

Panamá perdía 12-8 al cumplirse cinco minutos, pero respondió con un parcial de 11-5 para ganar el primer cuarto 19-17.

La intensidad defensiva y el trabajo cerca del aro permitieron a las panameñas tomar el control en el cierre del período.

Puerto Rico reaccionó en el segundo cuarto

Aunque Panamá todavía ganaba 26-24 a falta de cinco minutos, las puertorriqueñas cerraron el período con un parcial de 13-8 y llegaron al descanso con ventaja de 37-34.

Las canaleras hilaron ocho puntos sin respuesta y se adelantaron 39-37. Puerto Rico, sin embargo, retomó el control y se impuso 14-12 en el tercer cuarto para entrar al último período con ventaja de 51-46.

Puerto Rico firmó un parcial de 12-6 y se distanció 63-52. Panamá respondió con un 9-7 en el resto del período, pero ya no dispuso del tiempo suficiente para completar la remontada.

Lya González encabezó la ofensiva panameña

Hay que resaltar que Lya González encabezó la ofensiva panameña, con 19 puntos, nueve rebotes, seis asistencias y tres robos. La armadora encestó ocho de sus 15 tiros de campo (incluidos tres de cuatro triples) y quedó a un rebote de completar un doble-doble.

Sofía Ponce y Gabriela Gómez sumaron 10 puntos cada una. Ponce añadió seis rebotes, un robo y dos bloqueos, mientras que Gómez aportó cinco rebotes.

Ana Villarreal destacó en el juego interior con seis puntos, 11 rebotes (cinco ofensivos) y cuatro bloqueos en poco menos de 16 minutos. Evelyn Isaac sumó cuatro puntos, seis rebotes y dos asistencias.

Por Puerto Rico, Arianis Rivera firmó un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes, además de tres robos y dos bloqueos. Rivera hizo buena parte del daño desde la línea de tiros libres, donde convirtió 11 de 14 intentos.

Diann Jackson también completó un doble-doble, con 10 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias, mientras que Desireck Nieves terminó con 11 puntos y tres robos.

La principal diferencia estuvo en los tiros libres

Puerto Rico convirtió 19 de 27 intentos (70%), mientras que Panamá apenas acertó tres de 24 (13%). Las puertorriqueñas anotaron así 16 puntos más desde la línea en un encuentro decidido por nueve.

Panamá encestó el 36% de sus intentos y Puerto Rico, el 35%. Desde el perímetro, las canaleras terminaron con cuatro aciertos en 20 lanzamientos, frente a cinco en 24 de sus rivales.

El dominio interior no tuvo recompensa

Panamá ganó 52-48 la lucha por los rebotes, con una ventaja de 21-13 en los ofensivos.

Además, superó a Puerto Rico 28-20 en puntos en la pintura y 8-4 en segundas oportunidades.

Sin embargo, sus 24 pérdidas de balón y la escasa efectividad en los tiros libres le impidieron transformar ese dominio en una victoria.

Puerto Rico quedó con marca de 2-0 en el Grupo A, mientras que Panamá dejó su registro en 1-1.

Antes de enfrentar a Puerto Rico, Panamá había comenzado el torneo con una contundente victoria 70-29 sobre Costa Rica.

En ese partido, Sofía Ponce encabezó la ofensiva con 21 puntos, seguida por Lya González, con 14, y Evelyn Isaac, con 10.

La selección nacional cerrará la fase de grupos el miércoles 29 de julio frente a Nicaragua, a las 2:00 p.m., hora de Panamá, nuevamente en la Arena Banreservas.

Su posición final dependerá de los resultados de esa jornada y, en caso de un empate múltiple, de los criterios oficiales de desempate.