Panamá cae con dignidad ante una Croacia de alto nivel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja perdió 1-0 ante Croacia en el Mundial 2026 en un duelo disputado en el Toronto Stadium.

La selección de Panamá cayó 1-0 ante Croacia en el Toronto Stadium, un encuentro de gran calidad táctica y exigencia física, donde el conjunto dirigido por Thomas Christiansen mostró momentos de buen fútbol pese al resultado adverso.

El compromiso llegó con ambos equipos obligados a sumar, luego de que Panamá perdiera 1-0 ante Ghana en su debut, mientras que Croacia había caído 4-2 frente a Inglaterra, lo que convertía este duelo en un punto de inflexión dentro del grupo.

Desde los primeros minutos, el partido se jugó con intensidad y equilibrio. Panamá intentó construir desde el fondo, mientras Croacia apostaba a la posesión con Luka Modric y Kovacic como ejes del mediocampo.

Cristian Martínez tuvo un partidazo atacando, defendiendo y luchando cada balón. Foto: Anel Asprilla

Minuto a minuto, el equipo panameño fue creciendo en el partido. Al minuto 17, José Fajardo estuvo cerca de conectar un centro peligroso de Michael Amir Murillo, pero no alcanzó a definir. Dos minutos más tarde, Panamá comenzó a asentarse en bloque medio, cerrando espacios y obligando a Croacia a lateralizar su juego.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó al minuto 23, cuando José Luis Rodríguez ganó en el área y su remate de cabeza superó a Dominik Livakovic, pero el balón terminó estrellándose en el travesaño, en el mejor momento ofensivo de la selección nacional. Poco después, el encuentro se detuvo para el cooling break, cortando el impulso panameño.

La Roja siguió insistiendo con aproximaciones por las bandas, especialmente con Amir Murillo y centros al área que no encontraron definición. Sin embargo, Croacia logró sostener la presión y mantener el orden defensivo en el tramo final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el partido cambió de forma decisiva. Croacia realizó ajustes ofensivos con los ingresos de Andrej Kramaric y Ante Budimir, lo que incrementó su presencia en el área panameña. Panamá, por su parte, mantuvo su estructura e intentó responder con transiciones rápidas.

El minuto 54 marcó el quiebre del encuentro, tras una acción por banda derecha, un centro terminó en la definición de Ante Budimir para el 1-0 croata, luego de una jugada que superó la marca de César Blackman. A partir de allí, el partido se volvió más complejo para Panamá, que buscó reaccionar con variantes ofensivas.

“Estoy orgulloso de mis jugadores. Han hecho un partidazo. No nos generaron mucho peligro y orgulloso”, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, al concluir el partido.

Croacia se anota con su primera victoria en esta #CopaMundialFIFA. ✍️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Thomas Christiansen movió el banquillo al minuto 77 con el ingreso de Cecilio Waterman, seguido por Azarías Londoño al 83, y posteriormente Eric Davis y Tomás Rodríguez en la última ventana, intentando refrescar el ataque y abrir espacios ante una defensa croata bien estructurada.

Croacia también ajustó su plantilla en los minutos finales, destacando la salida de Luka Modric al minuto 81, entre aplausos del estadio, en un gesto que reflejó su peso histórico en el fútbol mundial.

En el tramo final, Panamá intentó adelantar líneas y logró algunos saques de esquina consecutivos, especialmente tras remates de Carlos Harvey y acciones de balón parado, pero sin lograr romper el orden defensivo europeo.

“Lástima por el resultado, pero queda un partido y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad”, expresó Michael Amir Murillo al terminar el partido.

El partido se disputó ante 43,036 espectadores en el Toronto Stadium, en un ambiente de Copa del Mundo que acompañó un encuentro de alto nivel competitivo.

Con esta derrota, Panamá cerrará su participación en este torneo el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrente a Inglaterra.