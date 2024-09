Panamá cae dos puestos en el ‘ranking’ de la FIFA y se mantiene tercero en Concacaf

Escuchar audio noticia

La selección de fútbol de Panamá cayó dos posiciones en el ranking de la FIFA, pero se mantiene como la tercera mejor de la Concacaf.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen no ha disputado partidos oficiales recientemente, por lo que no sumó puntos y descendió al puesto 37 con 1,502.55 puntos.

All teams in the top 10 hold their positions in the latest #FIFARanking ! 📊 Plus, Bolivia, Brunei Darussalam and Samoa all make big progress! 🆙

El nuevo líder de la región es México (1,635.66 puntos), que se mantuvo en la posición 17 y aprovechó la caída de dos puestos de Estados Unidos (1,632.19 puntos), que ahora está en el puesto 19.

Por su parte, Canadá (1,502.31) subió al puesto 38 y sigue como el cuarto mejor equipo en la Concacaf, mientras que Costa Rica (1,466.08) descendió al puesto 50 y es el quinto en esta región del continente.

🇧🇳 🇼🇸 Brunei Darussalam and Samoa climb seven places

🇧🇴 Bolivia gain the most points

🇪🇬 Egypt climb five spots to 31st



Learn more about the biggest movers in the latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking 🙌