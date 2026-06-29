Panamá, 29 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Panamá cae en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

    El conjunto istmeño descendió hasta la posición 44 con 1,478.41 puntos, registrando una caída de diez puestos respecto a la actualización previa al torneo.

    Humberto Cornejo
    Panamá cae en el ranking FIFA tras el Mundial 2026
    Kamaldeen Sulemana disputa el balón con Amir Murillo. EFE/ Bienvenido Velasco

    Los resultados de la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 tuvo un impacto inmediato, más allá de su buen desempeño, en el ránking FIFA, que se actualiza en tiempo real durante el torneo.

    Al cierre de la fase de grupos, el equipo dirigido por Thomas Christiansen descendió hasta la posición 44 con un total de 1,478.41 puntos, lo que representa una caída de diez puestos en comparación con la clasificación publicada el pasado 11 de junio, día en que inició la competición.

    Este descenso se produce luego de que La Roja cerrara su participación sin puntos, tras caer ante Ghana, Croacia e Inglaterra, en una fase de grupos exigente que terminó marcando su retroceso en la clasificación mundial.

    A nivel regional, Panamá se mantiene como la cuarta mejor selección de la Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos y Canadá, selecciones que se mantuvieron en sus posiciones y lograron avanzar a los dieciseisavos de final del torneo, consolidando su dominio en la zona.

    En la parte alta del ranking, Argentina lidera la clasificación con 1,907.40 puntos, luego de completar una fase de grupos perfecta con tres victorias. Muy de cerca aparece Francia con 1,906.84 unidades, también invicta en el certamen, mientras que España ocupa la tercera posición con 1,879.58 puntos.

    Por su parte, Inglaterra, rival de Panamá en esta edición, se ubica en la cuarta posición con 1,840.46 puntos, seguida por Brasil, que completa el top cinco con 1,785.19. Marruecos, Países Bajos, Portugal, México y Bélgica cierran el grupo de las diez mejores selecciones del mundo.

    Cabe destacar que, previo al Mundial, Panamá ocupaba la posición 34 del ránking FIFA con 1,539.16 puntos, según la actualización del 11 de junio, lo que evidencia el impacto directo que tuvo su desempeño en la máxima cita del fútbol internacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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