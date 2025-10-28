Panamá cae en penales ante Costa Rica y se queda con la plata en los Juegos Centroamericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La final del fútbol masculino de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tuvo todos los ingredientes de un clásico regional: intensidad, emoción y una definición dramática. Panamá luchó hasta el final, pero cayó en los penales (5-4) ante Costa Rica, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, quedándose con una valiosa medalla de plata.

Desde el pitazo inicial, el duelo fue parejo, aunque el conjunto panameño mostró mayor orden y fluidez en su juego. Con un fútbol colectivo, toques precisos y cambios de ritmo, los dirigidos por Felipe Baloy dominaron buena parte del primer tiempo.

La primera gran oportunidad llegó en la segunda parte con Edmilson González, quien se internó en el área y sacó un remate cruzado que se fue apenas desviado, levantando los aplausos de la afición.

Ángelo Gudiño se convirtió en una constante amenaza por la banda derecha, generando desequilibrio y obligando a los defensores costarricenses a retroceder líneas.

Sin embargo, a los 75 minutos, Costa Rica logró abrir el marcador. Un pase filtrado encontró al atacante Esteban Cruz, que se metió entre los centrales y definió frente al guardameta panameño para el 1-0. El gol obligó a Panamá a mover el banquillo con los ingresos de Jafet Obando y Allan Saldaña, en busca de mayor profundidad.

La presión istmeña aumentó. Al minuto 82, Gudiño lanzó un centro peligroso al área, pero los defensores ticos lograron anticipar el remate que buscaban dos panameños bien posicionados.

Cuando parecía que el oro se escapaba, el esfuerzo tuvo su recompensa en el minuto 90, un centro al corazón del área provocó un autogol de un zaguero costarricense que intentó despejar y terminó enviando el balón al fondo de su propio arco.

El empate llevó el partido a la definición por penales, donde la tensión fue máxima. Ambos equipos convirtieron sus primeros cobros, hasta que el margen mínimo decidió el título. Blas Pérez Jr., Ernesto Gómez, Jafet Obando y Jasir Díaz marcaron sus penales, mientras que Ariel Arroyo y Allan Saldaña no pudieron concretar sus cobros.

La selección panameña cerró así una destacada participación en los Juegos Centroamericanos, demostrando un crecimiento sostenido en su nivel competitivo y dejando la sensación de que el futuro del fútbol nacional tiene fundamentos sólidos.

El conjunto istmeño terminó invicto en este certamen en cuatro encuentros, luego de debutar con un empate ante Honduras (2-2), además de los triunfo sobre Costa Rica (3-0), en fase regular; y sobre El Salvador (3-1) en semifinales.