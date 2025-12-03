Panamá cae en penales y logra histórica medalla de plata en futsal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de futsal de Panamá cayó en penales 5-3 luego de empatar 2-2 con Paraguay en el tiempo reglamentario, quedándose así con la medalla de plata de los XX Juegos Bolivarianos. El certamen se desarrolló en el Club Metropolitano Cahuide de Lima, Perú.

Paraguay intentó tomar la iniciativa en los minutos iniciales de la primera mitad, pero no logró concretar sus oportunidades. El desgaste realizado en los primeros cinco minutos eventualmente les pasó factura.

Los canaleros poco a poco se fueron acomodando en la cancha y lograron aprovechar sus oportunidades rápidamente. Ángel Sánchez abrió el marcador a los 6:04 de la primera parte para darle la ventaja a Panamá.

Tan solo 33 segundos después, Alfonso Maquensi aumentó la ventaja para poner el 2-0. En un abrir y cerrar de ojos, Panamá se había apoderado del partido.

El resto de la primera parte perteneció por completo a Panamá. Un potente disparo fue desviado por el arquero paraguayo al 17:39.

Cortesía: Anna Heart / Comité Olímpico de Panamá.

Cuatro segundos después, al 17:43, otro intento panameño pegó en el travesaño. En la oportunidad más clara de Paraguay en toda la primera parte, Maquensi desvió la pelota en el último instante al 18:40.

Con sacrificio y empuje, Panamá se fue al descanso con una merecida ventaja de 2-0.

La tónica en el inicio del complemento fue completamente distinta. Paraguay salió decidido a voltear la historia y poco a poco lo logró.

El equipo sudamericano anotó el descuento al 3:24 y tan solo 12 segundos después, al 3:36, volvió a marcar para igualar 2-2. De la misma forma que Panamá había tomado la ventaja en la primera parte, Paraguay emparejó el partido en el segundo tiempo.

Cortesía: Anna Heart / Comité Olímpico de Panamá.

Durante el resto del complemento, ninguno de los dos equipos logró hacerse daño y, por ello, el encuentro se fue al tiempo extra.

Los panameños dominaron el alargue, pero a pesar de tener las mejores oportunidades, no supieron concretarlas, por lo que el duelo terminó 2-2 y el campeón se definió desde los 12 pasos.

En la tanda de penales, los arqueros panameños no pudieron detener ninguno de los disparos rivales y cayeron por 5-3. Por Panamá marcaron Ángel Sánchez, Ian Castillo y Rumán Milord, mientras que el guardameta paraguayo desvió el penal de Ricardo Castillo.

Con la medalla de plata, Panamá firmó su actuación más destacada en la historia del fútbol sala de los Juegos Bolivarianos, superando la medalla de bronce obtenida en la edición de 2022.