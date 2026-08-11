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    Panamá cae en su debut en la Serie del Caribe Kids 2026

    La tropa istmeña cayó 5-2 ante República Dominicana en su debut en la Serie del Caribe Kids 2026.

    Humberto Cornejo
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    Panamá cae en su debut en la Serie del Caribe Kids 2026
    República Dominicana ha ganado las dos primeras ediciones de este torneo. Foto: Tomada de colosodelpacifico

    La novena infantil de Panamá perdió este lunes 5-2 ante República Dominicana en la jornada inaugural de la III Serie del Caribe Kids, disputada en el estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

    El conjunto panameño se vio superado por la combinación de pitcheo y ofensiva del elenco quisqueyano, que marcó diferencia desde los primeros episodios.

    El derecho Yemmy Marrero encabezó el dominio desde el montículo, al trabajar cinco entradas sin permitir imparables y ponchar a siete bateadores, limitando las opciones ofensivas de Panamá.

    El partido se inclinó temprano. República Dominicana abrió el marcador en el segundo episodio al aprovechar el descontrol del pitcheo panameño y amplió la ventaja en el tercero con un racimo de cuatro carreras, impulsado por cuadrangulares de Nolbys Marcos y Daniel Paniagua, ambos con corredores en base.

    Panamá intentó reaccionar en la recta final del juego. El equipo istmeño logró descontar con dos anotaciones ante el relevo rival, tras combinar un boleto a Thiago Serracín, un doble de Noah Arauz y producciones de Kendrik Salinas y Armando Stanziola, que permitieron acortar la diferencia.

    En el montículo, Cristian Cedeño cargó con la derrota tras iniciar el compromiso.

    Panamá tendrá mañana jornada libre, mientras que República Dominicana enfrentará a México Verde.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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