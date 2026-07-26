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    Juegos regionales

    Panamá cae en un final dramático ante México en su debut en Santo Domingo

    El quinteto istmeño cayó 66-64 ante México en su debut del baloncesto Sub-20 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

    Humberto Cornejo
    Panamá cae en un final dramático ante México en su debut en Santo Domingo
    El conjunto panameño volverá a la duela el martes contra Puerto Rico. Foto: Tomada de @fepabapma

    La selección Sub-20 de baloncesto de Panamá inició su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una derrota ajustada por 66-64 frente a México, en un partido que se definió en los minutos finales.

    El encuentro fue parejo de principio a fin, con dos equipos que mostraron intensidad defensiva y una eficiencia similar en ataque. Panamá cerró con un 39% de efectividad en tiros de campo (26/67), ligeramente por debajo del 41% (26/64) registrado por el conjunto mexicano, una diferencia mínima que terminó siendo determinante.

    El momento clave llegó en el último cuarto. Panamá arrancó ese periodo con ventaja de 49-48, mostrando control del ritmo y buenas decisiones en ofensiva. Sin embargo, en los minutos decisivos, México logró ajustar su defensa y capitalizar sus oportunidades para inclinar la balanza a su favor.

    En el plano individual, Dylan lideró la ofensiva panameña con 18 puntos, siendo el principal referente en ataque. Lo acompañaron Johnny Murillo, con 14 unidades y cuatro asistencias, y Saúl Guevara, que aportó 13 puntos en un esfuerzo colectivo que mantuvo al equipo en partido hasta el final.

    Por México, Alejandro Muñoz comandó la producción ofensiva con 15 puntos, seguido por Ronnie Selleaze con 14 y Ramiro Altamirano, quien sumó 10 unidades y contribuyó también en la generación de juego.

    Con este resultado, el equipo istmeño arranca con marca de 0-1 y ahora enfoca su preparación en su próximo compromiso ante Puerto Rico, programado para el martes 28 de julio a las 2:00 p.m. Posteriormente, cerrará la fase enfrentando a Jamaica el jueves 30 de julio, también a las 2:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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