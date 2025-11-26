Panamá, 26 de noviembre del 2025

    Copa Mundial de Futsal

    Panamá cayó ante Irán y quedó oficialmente eliminada del Mundial

    EFE
    La selección femenina de futsal de Panamá cayó ante Irán y se despidió matemáticamente de la Copa del Mundo. Cortesía: FEPAFUT.

    La selección de Irán goleó a Panamá por 6-2 en la segunda jornada del grupo D del Mundial femenino de fútbol sala y mantiene intactas sus opciones de acceder a cuartos de final, aunque para ello deberá ganar a Italia el próximo sábado.

    Fereshteh Karimi, a sus 36 años, resultó determinante en la victoria del combinado que entrena Shahrzad Mozafar, ya que marcó dos tantos, el tercero y el quinto, en una demostración de calidad y capacidad de definición.

    Irán controló el encuentro y al descanso se fue con una ventaja de 3-1, porque además de Karimi, anotaron Elham (minuto 2) y Gholami (9), mientras que por Panamá Kenia Kristel Rangel logró un histórico tanto para las panameñas.

    En el segundo periodo, Irán administró la ventaja y fue en la recta final cuando Fereshteh Khosravi logró el 4-1 en el minuto 29, pero Panamá no se rindió y Maryorie Pérez le dio esperanzas con su gol en el 30.

    Otra vez apareció Karimi para resolver el encuentro para Irán con el quinto tanto en el 36, para que 27 segundos despuésllegara el 6-2 en propia meta, precisamente anotado por Maryorie Pérez.

    Irán, con la felicidad del triunfo, buscará su pase el sábado 29 ante Italia con la necesidad de ganar para sellar el pase a cuartos de final, mientras que Panamá, sin ninguna opción, jugará ante Brasil.

    EFE

    Agencia de noticias

