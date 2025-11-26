Panamá cayó ante Irán y quedó oficialmente eliminada del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Irán goleó a Panamá por 6-2 en la segunda jornada del grupo D del Mundial femenino de fútbol sala y mantiene intactas sus opciones de acceder a cuartos de final, aunque para ello deberá ganar a Italia el próximo sábado.

Fereshteh Karimi, a sus 36 años, resultó determinante en la victoria del combinado que entrena Shahrzad Mozafar, ya que marcó dos tantos, el tercero y el quinto, en una demostración de calidad y capacidad de definición.

Irán controló el encuentro y al descanso se fue con una ventaja de 3-1, porque además de Karimi, anotaron Elham (minuto 2) y Gholami (9), mientras que por Panamá Kenia Kristel Rangel logró un histórico tanto para las panameñas.

En el segundo periodo, Irán administró la ventaja y fue en la recta final cuando Fereshteh Khosravi logró el 4-1 en el minuto 29, pero Panamá no se rindió y Maryorie Pérez le dio esperanzas con su gol en el 30.

Otra vez apareció Karimi para resolver el encuentro para Irán con el quinto tanto en el 36, para que 27 segundos despuésllegara el 6-2 en propia meta, precisamente anotado por Maryorie Pérez.

Irán, con la felicidad del triunfo, buscará su pase el sábado 29 ante Italia con la necesidad de ganar para sellar el pase a cuartos de final, mientras que Panamá, sin ninguna opción, jugará ante Brasil.